К шельфовому энергетическому хабу (power hub) North Sea, находящемуся в собственности и управлении бельгийско-германского системного оператора энергокомпании Elia, подключена четвертая ВЭС Seastar. Таким образом, Elia завершила строительство шельфовой модульной электрической сети – Modular Offshore Grid (MOG), которая состоит из расположенной в 40 км от бельгийского побережья платформенной ПС и кабельной системы, передающей электроэнергию, выработанную четырьмя шельфовыми ВЭС, на платформенную ПС и далее в материковую электрическую сеть.

MOG функционирует с сентября 2019 г. после подключения к платформенной ПС ВЭС Rentel. Далее к ПС были последовательно присоединены ВЭС Northwester 2, ВЭС Mermaid и ВЭС Seastar. MOG работает в автоматическом режиме с дистанционным контролем и управлением. Высота надводной части платформенной ПС MOG составляет 41 м, а вес – 2 000 тонн. Платформа ПС крепится к морскому дну четырьмя сваями (глубина дна в месте установки платформы достигает 60 м) и соединяется с высоковольтной ПС Stevin в Зебрюгге (Zeebrugge) подводными кабелями напряжением 220 кВ. Кабели диаметром 28 см, соединяющие платформу с береговой сетевой инфраструктурой, находящейся в управлении Elia, являются самыми толстыми из когда-либо установленных в Северном море и для защиты от рыболовных тралов и якорей заглублены в грунт на расстояние от 1 до 3 м. Общий объем инвестиций в MOG составил около € 350 млн. Морская ветроэнергетика имеет решающее значение для достижения поставленной в Бельгии цели по переходу к чистой энергетике. После ввода в эксплуатацию всех ВЭС (конец 2020 г.) ожидается, что их годовая выработка составит в среднем около 8 ТВт*ч, что соответствует примерно 10% общего потребления электроэнергии в Бельгии. Тем временем федеральное правительство приступило к разработке второго центра шельфовой ветровой генерации, который позволит увеличить установленную мощность ВЭС, размещенных в бельгийской части Северного моря на 4 ГВт к 2030 г. В рамках второго проекта сооружения шельфовой модульной электрической сети – MOG2 – планируется подключить каждую ВЭС к собственной платформенной трансформаторной ПС для повышения напряжения выдаваемой ВЭС электроэнергии до 220 кВ. Точное местоположение MOG2 еще не определено и в ближайшее время планируется начать исследования морского дна.

Официальный сайт Elia