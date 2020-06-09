Завершён процесс передачи электросетевых активов Терского муниципального района Кабардино-Балкарии в аренду компании «Россети Северный Кавказ». Соответствующий договор после проведения конкурсных мероприятий заключён между крупнейшей электросетевой компанией СКФО и администрацией муниципалитета.

Отметим, консолидация территориальных сетевых активов всех регионов страны на базе государственного холдинга «Россети» закреплена в стратегии развития электросетевого комплекса России и входит в перечень поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина. К 2030 году в стране должно остаться порядка 800 ТСО, сейчас в России работает около 1300 сетевых организаций, а в 2013 году их было более 3000.

Жители Терского муниципального района КБР могут быть уверены в в повышении качества и надежности энергоснабжения, в том, что сети будут содержаться в нормативном состоянии. За надежную и безаварийную электросетевого хозяйства района (свыше 170 км линий 0,4-10 кВ и 57 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ) теперь отвечает один из глобальных лидеров по надежности - компания «Россети».



Напомним, региональный филиал «Каббалкэнерго» доказал свою надежность в ходе ремонтно-восстановительных работ после недавней стихии, обрушившейся на Кабардино-Балкарию. Наиболее пострадавшие от разгула стихии город Нальчик и Прохладненский район немедленно были обеспечены оперативно-восстановительными бригадами, спецтехникой, инвентарем и материалами. Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» -«Каббалкэнерго» в кратчайшие сроки вернули свет в каждый дом.