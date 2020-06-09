Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка

Главгосэкспертиза России рассмотрела результаты инженерных изысканий для подготовки проектной документации на строительство соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями Московского железнодорожного узла. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Работы пройдут в четырех административных округах Москвы, в том числе в Центральном округе – в районах Пресненский и Тверской, Северном – в районах Беговой и Хорошевский, Северо-Восточном - в Марьиной Роще, и Западном – в Дорогомилово и Раменках. На соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги построят четыре остановочных пункта: Поклонная, Кутузовская, Камушки и Ермакова Роща.

В ходе инженерных изысканий, результаты которых проверила Главгосэкспертиза России, изучено техническое состояние всех участков инженерно-технических коммуникаций и транспортной инфраструктуры, попадающих в предварительную зону влияния строительства. В том числе обследованы путепроводы на Московском центральном кольце через Филевскую линию Московского метрополитена и Шелепихинский тупик, автомобильный путепровод над Шмитовским проездом, транспортная развязка «Москва-Сити» и развязка на пересечении Третьего транспортного кольца с Звенигородским шоссе, а также другие объекты транспортной инфраструктуры и коммуникаций.

В ходе изыскательских работ были учтены данные о расположении в зоне влияния предстоящего железнодорожного строительства объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Например, таких, как «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вал)», «Московская Окружная железная дорога, 1903-1908 гг.», включая расположенные на ней памятники архитектуры - «Станция Кутузово» 1903-1908 гг., «Будка центрального управления стрелками и сигналами», «Жилой дом» и «Пассажирское здание» начала XX века, а также «Мастерские Московско-Александровской железной дороги (с 1927 г. – Московский электромашиностроительный завод «Памяти революции 1905г.»), «Белорусский вокзал» (1870, 1909 гг.) и «Станция «Белорусская» Горьковско-Замоскворецкой линии Московского метрополитена» (1938 г.).

Кроме того, обследованы вовлекаемые в зону проектирования железнодорожной ветви такие исторически ценные градоформирующие объекты, как Тверской путепровод (Брестский виадук) Московской окружной железной дороги 1904-1908 годов постройки, жилая застройка Студенческой улицы 1930-1950-х годов и другие территории с особым режимом регулирования градостроительной деятельности.

По итогам рассмотрения эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки проектной документации по объекту «Строительство соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлением Московского железнодорожного узла», соответствуют требованиям технических регламентов.

Проектировщик - АО «Росжелдорпроект».

Фото: Стройкомплекс Москвы