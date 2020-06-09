Согласно контракту, почти за 100 млн рублей подрядчик должен будет поменять лампочки в сетях наружного освещения. Всего в муниципальной собственности сейчас 9101 светильника, все они должны быть заменены на светодиодные.

Контракт не предполагает замены световых опор.

Добавим, 100 млн рублей поступили из бюджета Москвы в качестве подарка на юбилей Великого Новгорода. Изначально предполагалось потратить их на ремонт участка улицы Большая Московская, но потом решение поменяли.

Мэрия Великого Новгорода с 2012 года безуспешно пыталась заключить энергосервисный контракт. Это договор, предполагающий выполнение специализированной компанией комплекса работ по внедрению технологий, обеспечивающих энергосбережение. То есть, сначала всю работу по установке оборудования компания проводит за собственные средства и обслуживает его. Заказчик, в данном случае мэрия, за срок, указанный в контракте, должен рассчитаться с компанией за счёт сэкономленных вследствие внедрения энергосберегающих технологий средств. Только после этого оборудование переходит в собственность заказчика.