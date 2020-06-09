"Миранда-медиа" протестировала трассопоисковые приборы

Центр технической эксплуатации ведущего оператора связи Крыма – «Миранда-медиа» – провел тестирование трассопоисковых приборов по определению местоположения волоконно-оптических кабелей в грунте и GPS-координат линий связи. Как сообщила пресс-служба компании, работа с приборами позволит избегать аварий на линиях связи, а при их возникновении – оперативно устранять.

«Трассопоисковое оборудование мы используем часто – каждый день, – сообщил инженер участка технической эксплуатации «Миранда-медиа» в Феодосии Михаил Стецюра. – В Крыму активно строят дороги, прокладывают новые трассы, вместе с ними коммуникации. Это все сопровождается работой не только дорожных, но и коммунальных служб. Для того, чтобы эти компании провели свои работы и не повредили кабель, мы используем трассопоисковые приборы. То есть, компании обращаются к нам, сообщая о предстоящих работах в определенном районе, и мы для них уточняем место и глубину прокладки кабелей. Так мы сохраняем в целостности магистральные линии связи и услуги связи, которыми пользуются крымчане».

У компании несколько видов трассопоисковых приборов разных производителей: украинского и российского. Однако принцип работы у них единый: в металлическую оболочку кабеля наводится сигнал от генератора, а приемник определяет прохождение оптического кабеля в земле и глубину, на которой лежит линия связи. Отличается оборудование настройкой и способами использования. А результат определения – нанесение GPS-координат линий связи на карту прокладки волоконно-оптических линий компании.

«Оборудование позволяет с точностью определить не только линию прокладки кабеля, но и глубину, на которой он лежит, – рассказал инженер участка технической эксплуатации «Миранда-медиа» в Красноперекопске Виктор Богацкий. – Некоторые приборы самостоятельно отмечают координаты, другие не имеют встроенной функции, и тогда мы пользуемся навигаторами».

Во время тестирования инженеры «Миранда-медиа» опробовали также прибор КИ-4-П, произведенный в 80-х годах прошлого столетия в СССР. Оказалось, что он до сих пор показывает точные данные по прохождению и глубине прокладки оптоволоконного кабеля.