АО «Мособлэнерго» в 1 квартале 2020 года выполнило 2196 технологических присоединений к электросетям на общую мощность 69 МВт. Соответственно, ежедневно к сетям компании подключалось 24 новых объекта.



Всего за первый квартал текущего года департамент технологических присоединений АО «Мособлэнерго» принял и обработал 3015 заявок на общую мощность 185 МВт. Порядка 96,7% от общего количества заявок на подключение к электросетям поступило в компанию онлайн через «Портал потребителя» - moetp.ru. Срок технологического присоединения для представителей малого и среднего бизнеса составляет 39 дней.



Начиная с марта 2020 года, АО «Мособлэнерго» ускоренными темпами выполняет технологическое присоединение и обеспечивает бесперебойное электроснабжение объектов здравоохранения на территории Московской области, строящихся и модернизируемых в целях борьбы с COVID-19. Силами компании менее чем за месяц построена необходимая электросетевая инфраструктура для выдачи 950 кВт мощности для Одинцовского многофункционального медицинского центра, возведенного на базе быстровозводимых конструкций по заказу Минобороны России.



Также АО «Мособлэнерго» в опережающие сроки выполнило работы необходимые для увеличения мощности объектов здравоохранения в связи с расширением инфекционных отделений. Компания обеспечила необходимой энергией «Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации», который находится в Звенигороде и предусмотрен для пациентов с заболеванием легких, в том числе с коронавирусом. Присоединённая мощность увеличена в три раза - с 600 кВт до 1,8 МВт.



Также АО «Мособлэнерго» увеличило в 2 раза присоединённую мощность Коломенской центральной районной больницы - с 377 кВт до 727 кВт.

