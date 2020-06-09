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Инвестиции (проекты)

На юго-западе Москвы построят спорткомплекс с бассейном

На юго-западе Москвы построят спорткомплекс с бассейном

9 июня 2020, 12:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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На юго-западе Москвы в районе Северное Бутово построят спорткомплекс с бассейном. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

По информации пресс-службы, трехэтажный объект общей площадью свыше 5000 кв. метров построят по адресу: бульвар Дмитрия Донского, вл.12-14. В здании расположатся тренажерный зал, комнаты для тренерского персонала, медицинский кабинет и кафе. Проектировщиком выступает «Краснодаргражданпроект», заказчиком – КП БСА «Лужники».

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в качестве отделки решено использовать фиброцементные панели нескольких цветов, керамогранит с фактурой «под дерево», а также ламели различной длины, со встроенной диодной подсветкой. Входную группу облицуют панелями с природной текстурой камня светло-бежевого оттенка.

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