На юго-западе Москвы построят спорткомплекс с бассейном

На юго-западе Москвы в районе Северное Бутово построят спорткомплекс с бассейном. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

По информации пресс-службы, трехэтажный объект общей площадью свыше 5000 кв. метров построят по адресу: бульвар Дмитрия Донского, вл.12-14. В здании расположатся тренажерный зал, комнаты для тренерского персонала, медицинский кабинет и кафе. Проектировщиком выступает «Краснодаргражданпроект», заказчиком – КП БСА «Лужники».

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в качестве отделки решено использовать фиброцементные панели нескольких цветов, керамогранит с фактурой «под дерево», а также ламели различной длины, со встроенной диодной подсветкой. Входную группу облицуют панелями с природной текстурой камня светло-бежевого оттенка.