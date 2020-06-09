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За рубежом

Норвежская Statkraft будет управлять крупнейшим в Великобритании энергокомплексом в составе СЭС и накопителя энергии

Норвежская Statkraft будет управлять крупнейшим в Великобритании энергокомплексом в составе СЭС и накопителя энергии

9 июня 2020, 12:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, PEi, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Британская энергокомпания Warrington Renewables Limited, специализирующаяся в использовании ВИЭ, выбрала норвежскую энергокомпанию Statkraft для реализации проекта сооружения крупнейшего в Великобритании энергокомплекса в составе СЭС мощностью 35 МВт и накопителя энергии энергоемкостью 2 МВт*ч. Энергокомплекс планируется построить в г. Йорк (York) в графстве Норт-Йоркшир.

Подписанное сторонами соглашение предусматривает покупку Statkraft электроэнергии, вырабатываемой энергокомплексом, и управление режимами его работы. Statkraft также планирует закупать всю электроэнергию, вырабатываемую действующими в регионе ВЭС. СЭС, входящая в состав энергокомплекса в Йорке, является самым технически продвинутым объектом солнечной генерации промышленного масштаба в Великобритании. На станции будут установлены двусторонние фотоэлектрические солнечные панели (bifacial solar panels), оснащенные одноосными системами слежения за положением солнца (single-axis trackers). Оптимизация выдаваемой в сеть мощности и маневренности объектов генерации осуществляется Statkraft за счет использования своей виртуальной энергетической платформы «Unity», которая агрегирует и управляет режимами работы объектов ветровой, солнечной и маневренной газовой генерации, а также накопителей энергии в Великобритании общей установленной мощностью более 2 600 МВт.

Информационно-аналитический ресурс PEi

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