Новый продукт в ассортименте- коммутационный шнур SUPRLAN

Компания СУПР расширяет ассортимент патч -кордов (коммутационных шнуров) и представляет коммутационный шнур - SUPRLAN UTP 5e 4x2 26AWG (7x0.16mm) Cu LSZH.

Мы идём в ногу со временем и вашими желаниями. Именно поэтому мы решили заместить патч-корды с оболочкой из ПВХ изделием в исполнении LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Эта оболочка обладает свойствами:

пониженного дымообразования ;

пониженной коррозийной активности;

ГОСТ 31565-2012 не нормирует такое исполнение, однако изделие испытывается по IEC 61034-2 и EC 60754-2. Фактически, свойства оболочки кабеля делает его более безопасными для использования на объектах связи и многолюдных помещениях (относительно патч-кордов в исполнении ПВХ).

Патч-корд SUPRLAN UTP 5e 4x2 26AWG (7x0.16mm) Cu LSZH с обеих сторон имеет разъемы RJ45 (8P8C) и соответствует категории 5e. Он является одним из составляющих структурированной кабельной системы (СКС) и применяется повсеместно — от бытовых сетей до центров обработки данных. Именно при помощи коммутационных шнуров подключаются отдельные элементы сети, также они используются для соединения линий активного сетевого оборудования (сетевой адаптер, репитер, концентратор, свитч, маршрутизатор (роутер) и т.п.).

Новые патч-корды SUPRLAN UTP 5e 4x2 26AWG (7x0.16mm) Cu LSZH поставляются длиной от 0,5 до 20 метров.

Доступны в следующих цветах:

Серый

Желтый

Зеленый

Красный

Синий

За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам отдела продаж.



