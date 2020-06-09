Ozon откроет фулфилмент-центр в Новосибирске

Компания Ozon планирует в 2020 году увеличить свои логистические площади в Новосибирске в шесть раз — до 17 тыс. кв. м в индустриальном парке «PNK Парк Толмачево».В течение двух лет PNK group построит для Ozon вторую и третью очереди логистического центра общей площадью около 50 тыс. кв. м. О сделке сообщил ее консультант – компания CBRE.

Планируется, что новый фулфилмент-центр начнет работу в сентябре. В логистическом центре будет осуществляться полный цикл работ — от получения и размещения товаров до отправки посылок на нужные сортировочные центры.

В 2019 году количество заказов жителей Сибири на Ozon увеличилось в три раза, а в апреле с переходом к режиму самоизоляции, когда многие россияне перевели все покупки в онлайн, число заказов выросло в четыре раза по сравнению с апрелем прошлого года, говорится в сообщении.

По словам директора по инвестициям и развитию инфраструктуры Ozon Степана Гусамова, в этом году компания запустит несколько крупных фулфилмент-фабрик в РФ.

«Создание нового крупного объекта инфраструктуры всегда становится драйвером для развития малого и среднего бизнеса в регионе, способствуя созданию еще сотен новых рабочих мест»,— сказал он.

Фото: Александр Музыченко / Коммерсантъ