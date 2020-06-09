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Встречи

Павел Ливинский принял участие в проверке готовности Тверской области к пожароопасному сезону

Павел Ливинский принял участие в проверке готовности Тверской области к пожароопасному сезону

9 июня 2020, 11:55
Рубрика: Встречи
Метки: МРСК ЦЕНТРА, РОССЕТИ ЦЕНТР, ТВЕРЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Мероприятия под руководством Министра МЧС России Евгения Зиничева включали облет территории, смотр сил и координационное совещание. Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский также провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

В ходе координационного совещания Павел Ливинский доложил о мерах по подготовке электросетевого хозяйства к пожароопасным периодам, а также конкретных мероприятиях, проводимых в Тверской области.

«В группе компаний «Россети» внедрен риск-ориентированный подход к определению пожароустойчивости регионов. Это позволяет нам эффективно определять набор шагов для обеспечения безопасного и надежного электроснабжения потребителей», - отметил Глава «Россетей» Павел Ливинский.

Филиалом «Россети Центр» – «Тверьэнерго» на 2018-2020 года запланированы и выполняются расчистка более 19 тысяч гектаров и расширение более 2 тысяч гектаров просек ВЛ напряжением до 110 киловольт. Финансирование мероприятий по усилению пожароустойчивости в 2018-2020 гг. составляет порядка 1,1 млрд рублей.

Участники совещания выразили поддержку стратегии «Россетей» по дальнейшей консолидации электросетевых активов в регионах присутствия. Это обеспечит повышение надежности электроснабжения и качества услуг.

Глава МЧС Евгений Зиничев особое внимание обратил на вопросы межведомственного взаимодействия при организации как превентивных мероприятий, так и работ по тушению природных пожаров на сопредельных территориях. «Обеспокоенность вызывает готовность к пожароопасному периоду бесхозных электросетевых объектов, сетей СНТ и мелких ТСО. Необходимо проработать вопрос о консолидации сетей, что позволит применить ко всем сетевым активам единые требования по техническому состоянию и надежности электроснабжения», - отметил глава МЧС России.

По итогам совещания признано, что пожароопасная обстановка развивается в соответствии с долгосрочным прогнозом и остается стабильной.

«Мы сформировали многоуровневую систему защиты от лесных пожаров. 27 марта у нас введен особый пожароопасный период, он сохраняется до 1 июля. Обеспечена подготовка необходимых сил и средств, совместно с главами муниципалитетов реализуются профилактические меры. Это, в частности, позволило стабилизировать ситуацию с палами травы. Кроме того, выделены дополнительные средства на привлечение вертолетов МЧС для патрулирования лесов», - заявил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

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