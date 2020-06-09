АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») завершил тестирование прототипа виртуального тренажера для обучения электротехнического персонала. Прототип был разработан «КРОК Иммерсивные технологии» – направлением ИТ компании «КРОК».

Пилотной площадкой для внедрения нового способа обучения технического персонала стала Ленинградская АЭС-2 (г. Сосновый Бор Ленинградской обл.). Моделью для создания VR-тренажера послужило электротехническое оборудование КРУ-10 кВ, которое используется на АЭС. В 2021 году Концерн планирует начать внедрение виртуального обучения на производстве. Это позволит повысить качество подготовки персонала, а также сократит сроки ремонта оборудования и времени обучения сотрудников.

«В настоящий момент электротехнический персонал станций, обучаясь, практикуется на реальном оборудовании в рамках производственного процесса. Требования охраны труда на станциях очень строгие. Поэтому, сотрудники обучаются почти год под наставничеством специалиста цеха и не допускаются в течение этого времени к самостоятельной работе. Виртуальный тренажер, имитирующий работу реального оборудования, позволяет нам оптимизировать систему обучения, как с точки зрения временных затрат, так и с точки зрения возможностей отработки множества различных ситуаций», – отметил директор по управлению персоналом и социальной политике Концерна «Росэнергоатом» Дмитрий Гастен.

В ходе обучения сотрудники смогут отрабатывать действия на электротехническом оборудовании по заданным сценариям, с визуализацией всех последствий возможных ошибок, а также впоследствии самостоятельно сдать экзамен и после получения допуска сразу приступить к выполнению своих обязанностей.

По словам Дмитрия Гастена, создание полноценного виртуального тренажера электротехнического оборудования экономически выгодно. Для десяти станций он обойдется АО «Концерн Росэнергоатом» в пять раз дешевле, чем разработка физического аналога. Помимо этого, виртуальный тренажер проще масштабировать, так как инфраструктура и оборудование промышленных предприятий постоянно обновляется, физические тренажеры быстро устаревают. Виртуальная среда наоборот – более гибкая и отзывчивая к изменяющимся условиям.

Сергей Мигалин, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам Концерна «Росэнергоатом» подчеркнул: «Одно из основных направлений цифровизации концерна – разработка и апробация методик, которые можно масштабировать и адаптировать под работу не только на российских, но и на международных рынках. Особое внимание мы уделяем цифровым ассистентам для управления и развития персонала, так как в течение ближайших пяти лет Концерн должен будет обучить несколько тысяч человек для работы на новых российских и зарубежных станциях. Очевидно, что выполнить эту задачу возможно только с помощью самых передовых цифровых технологий».

Илья Симонов, директор «КРОК Иммерсивные технологии», рассказал: «Мы предложили для «Росэнергоатома» оптимальное решение в соответствии с производственной необходимостью. Команда «КРОК» разработала опытный прототип тренажера в виртуальной реальности КРУ-10 кВ. Важным преимуществом такого VR-тренажёра является возможность быстро вносить необходимые изменения, а также добавлять новые сценарии работы с оборудованием или отработки действий в нештатных ситуациях».

В текущем году в рамках проекта планируется создать опытный образец уже полнофункционального виртуального тренажера для учебно-тренировочного подразделения ЛАЭС-2. А после успешной реализации проекта на этой пилотной площадке будет принято решение об унифицированном функционале виртуального тренажера, который можно будет изменять под потребности каждой из российских АЭС.