«Ростелеком» построил оптическую инфраструктуру по технологии GPON для четырех малых сел на юге Дагестана. Специалисты компании протянули 25 км кабеля от магистральных линий связи и охватили более 600 домохозяйств в Великенте, Яраг-Казмаляре, Филя и Гогазе. Сегодня уже 120 дагестанских семей из перечисленных населенных пунктов подключили доступ к интернету на скорости до 400 Мбит/с.

Руслан Ярахмедов, директор Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком»: «Преимущество персонального подключения по оптике стало убедительным в период возросшей нагрузки на сеть во время пандемии и связанной с этим удаленной работой и учебой. Интернетизация горных районов по индивидуальному подключению продолжается и реализуется параллельно с социальной программой “Устранение цифрового неравенства”. Наши специалисты не прекращают работу и в период карантина, соблюдая все необходимые меры предосторожности и защиты здоровья, как своего, так и клиентов».

Преимущества технологии GPON – высокая пропускная способность волоконно-оптического кабеля, проложенного непосредственно в дом абонента, что значительно повышает качество связи и надежность передачи сигнала даже при отключении электроэнергии – частой проблеме в горных селах. В этом случае пользователей выручает альтернативный источник питания для компьютера или гаджета.

Абдулмалик Эмиргамзаев, глава сельского поселения Филя Магарамкентского района: «Теперь жители могут подключить отдельную точку доступа интернета в собственный дом. В условиях пандемии — это важно для самоизоляции и поддержания социального интервала. И в то же время помогает не ограничивать себя и членов семьи в доступе к информационным и социальным ресурсам. Например, оформить онлайн через сайт Госуслуг или пенсионного фонда денежные льготы и доплаты для многодетных, малообеспеченных семей или сельских тружеников».

Развертывание сетевой оптической инфраструктуры для цифровизации всей страны – одно из приоритетных направлений деятельности «Ростелекома». Сегодня, в условиях ограничительных мер, обусловленных сдерживанием распространения коронавирусной инфекции, специалисты компании ведут строительство ускоренными темпами, чтобы максимально обеспечить население цифровой связью и необходимыми сервисами, позволяющими удаленно решать многие жизненные задачи.

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