В Петроградском районе продолжается реконструкция и капитальный ремонт уличного освещения. Работы по замене сетей электроснабжения, светильников ведутся на улицах Ижорская и Дивенская, завершаются на Чкаловском проспекте, улицах Подрезова, Подковырова, Полозова, Ждановская. В ближайшее время специалисты приступят к работам на улице Провиантская.

В настоящее время на улицах Ижорская и Дивенская меняется неизолированный провод на самонесущий изолированный. Замена неизолированного подвесного провода на СИП позволяет существенно повысить безопасность и надежность электроснабжения, приводит к снижению потерь электроэнергии и эксплуатационных затрат на обслуживание воздушных линий. Создаваемые новые надежные линии отличаются стабильной работой и высокой пропускной способностью, устойчивы к ультрафиолетовому излучению, ветру, дождю, резким температурным перепадам.

На Чкаловском проспекте, улицах Подрезова, Подковырова, Полозова, Ждановская завершается монтаж растяжек, на которых крепятся подвесные светильники.

Общим итогом на перечисленных улицах Петроградского района будет осуществлена замена 10 км сетей электроснабжения с размещением 257 светильников.

Проводимые работы по усовершенствованию системы наружного освещения на объектах исторического центра города улучшат освещенность улично-дорожной сети, повысят надежность электроснабжения.

Своевременно выполненный капитальный ремонт наружного освещения сократит эксплуатационные расходы и дефекты на электрических сетях, повысит комфортность следования автомобилей, общественного транспорта и пешеходов.