Юго-Западный филиал «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») принял в обслуживание 12 энергообъектов, ранее принадлежавших садовым некоммерческим товариществам в Новороссийске, Анапе и Геленджике. Передача объектов энергетики произошла из-за отсутствия возможности их должного технического обслуживания прежними собственниками.

В числе присоединенных энергообъектов – три комплектных трансформаторных подстанций, восемь линий электропередачи различного класса напряжения общей протяженностью более четырех километров и одна кабельная линия.

Отметим, что Юго-Западные электрические сети проводят активную работу по консолидации сетей, расположенных в зоне своего присутствия. Филиал принимает на баланс энергообъекты, которые числятся у организаций и частных лиц, неспособных обеспечить их качественную эксплуатацию и ремонт.

Одно из главных преимуществ консолидации – в возможности установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволяет не только создать условия для развития энергетического комплекса Черноморского побережья, но и делает процедуру техприсоединения простой и прозрачной. В результате существенно повышается уровень жизни, а также темпы развития малого и среднего предпринимательства.

Консолидация бесхозяйных электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»). Цель консолидации: навести порядок в отрасли.

В 2019 году Юго-Западный филиал «Россети Кубань» принял на баланс 58 объектов электросетевого хозяйства Анапы, Новороссийска, Геленджика, Абинского и Крымского районов Краснодарского края. Это объекты электросетевого хозяйства, являющиеся бесхозяйными либо принадлежащие организациям и частным лицам, неспособными обеспечить их качественную эксплуатацию и ремонт. В числе присоединенных энергообъектов – 14 трансформаторных подстанций, 42 линии электропередачи различного класса напряжения общей протяженностью более 14 км и другие.