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Инвестиции (проекты)

Банк профинансирует на 7,58 млрд рублей строительство апартаментов в Москве

Банк профинансирует на 7,58 млрд рублей строительство апартаментов в Москве

10 июня 2020, 13:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ДОМ.РФ
Отрасль: Строительство 

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Банк ДОМ.РФ профинансирует на 7,58 млрд рублей строительство апарт-комплекса в Москве. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта ГК «Гранель».

По информации пресс-службы, комплекс апартаментов общей площадью 80 тыс. «квадратов» построят на участке 1,7 га, расположенном на пересечение Волгоградского проспекта с Новоостаповской улицей.

В пресс-службе отметили, что с настоящее время в Москве с использованием эскроу-счетов возводится 35% новостроек (5,44 млн кв. метров). Всего в российской столице строится 15,3 млн «квадратов» жилья.

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