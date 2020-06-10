Банк ДОМ.РФ профинансирует на 7,58 млрд рублей строительство апарт-комплекса в Москве. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта ГК «Гранель».

По информации пресс-службы, комплекс апартаментов общей площадью 80 тыс. «квадратов» построят на участке 1,7 га, расположенном на пересечение Волгоградского проспекта с Новоостаповской улицей.

В пресс-службе отметили, что с настоящее время в Москве с использованием эскроу-счетов возводится 35% новостроек (5,44 млн кв. метров). Всего в российской столице строится 15,3 млн «квадратов» жилья.