Для школы №33 в Петропавловске-Камчатском построят новое здание

Министерство строительства Камчатского края объявило тендер на строительство нового здания для школы №33 на проспекте Рыбаков, сообщает RosTender.info.

Школа с углубленным изучением отдельных предметов получит трехэтажное здание из трех блоков, соединенных буквой «П». В первом блоке будут находиться учебные классы, во втором расположатся кабинеты, медицинский и информационные блоки, в третьем – столовая, спортивный и актовый залы, а также библиотека с читальным залом и помещения для кружков.

Максимальная стоимость контракта с победителем составляет 1 млрд 29 млн рублей. Предложения от строительных организаций принимают до 18 июня, в этот же день планируют подвести итоги тендера.

Согласно материалам тендера, кроме строительства здания подрядчику предстоит провести комплексное благоустройство двора с озеленением и перестроить спортивное ядро школы. В частности, предполагается демонтировать существующие баскетбольную и волейбольную площадки и построить новые, изменить траекторию беговой дорожки. Строительство здания школы и благоустройство двора предстоит завершить к 1 августа 2022 года.



