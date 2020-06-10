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Инвестиции (проекты)

Для школы №33 в Петропавловске-Камчатском построят новое здание

Для школы №33 в Петропавловске-Камчатском построят новое здание

10 июня 2020, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Министерство строительства Камчатского края объявило тендер на строительство нового здания для школы №33 на проспекте Рыбаков, сообщает RosTender.info.

Школа с углубленным изучением отдельных предметов получит трехэтажное здание из трех блоков, соединенных буквой «П». В первом блоке будут находиться учебные классы, во втором расположатся кабинеты, медицинский и информационные блоки, в третьем – столовая, спортивный и актовый залы, а также библиотека с читальным залом и помещения для кружков.

Максимальная стоимость контракта с победителем составляет 1 млрд 29 млн рублей. Предложения от строительных организаций принимают до 18 июня, в этот же день планируют подвести итоги тендера.

Согласно материалам тендера, кроме строительства здания подрядчику предстоит провести комплексное благоустройство двора с озеленением и перестроить спортивное ядро школы. В частности, предполагается демонтировать существующие баскетбольную и волейбольную площадки и построить новые, изменить траекторию беговой дорожки. Строительство здания школы и благоустройство двора предстоит завершить к 1 августа 2022 года.

 

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