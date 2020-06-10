Железобетонные подпорные стены протяженностью 650 метров установят на подъезде к Черкесску для защиты автодороги от оползней. Работы ведутся в рамках капитального ремонта дороги А-165 "Лермонтов - Черкесск", сообщили в среду в ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Автодорогу А-165 на подъезде к Черкесску защищают от оползней железобетонными подпорными стенами. Общая длина этих сооружений составит 650 м. Работы ведутся в рамках капитального ремонта участка дороги А-165 "Лермонтов - Черкесск" (км 77 - км 88)", - рассказали в управлении.

Работы начались в марте 2020 года, в рамках капитального ремонта установлено 370 свай из 1 200 на глубину от 14 до 19 м, их диаметр - более метра. Высота подпорных стен составит 1,8 м. Для отвода грунтовых вод будет устроен дренаж из габионов. На ремонтируемом участке расширили земельное полотно на 6 км, переустроено 5 из 10 водопропускных труб. После ремонта ширина проезжей части составит 16 м, работы планируется завершить к концу 2021 года.

"Чтобы сократить неудобства для автомобилистов и сдать участок в срок, подрядчик работает на объекте в круглосуточном режиме", - отметил начальник ФКУ Упрдор "Кавказ" Руслан Лечхаджиев.

Всего протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики составляет 1616,825 км. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года будет отремонтировано 124 км дорог региона, 113 км городских дорог, установлено 78 камер видеонаблюдения и четыре автоматических пункта весогабаритного контроля.

Ранее в подведомственном Росавтодору Управлении федеральных автомобильных дорог "Кавказ" сообщали, что в 2020 году начнется капитальный ремонт участка дороги, соединяющей Черкесск и Невинномыск (Ставропольский край). Планируется, что в ходе капремонта участок сделают четырехполосным в соответствии с нормативами II категории. В населенных пунктах Адыге-Хабль, Адиль-Халк и Эркен-Халк переустроят двустороннее освещение, а на двух транспортных развязках построят новые линии.