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Встречи

Евгений Грабчак: "Электроэнергетика прошла острый кризис достаточно успешно, надежность и безопасность были обеспечены"

Евгений Грабчак: Электроэнергетика прошла острый кризис достаточно успешно, надежность и безопасность были обеспечены

10 июня 2020, 18:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика 

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак в ходе онлайн-конференции, организованной Фондом Росконгресс и Международным форумом «Российская энергетическая неделя», рассказал об обеспечении стабильной и надежной работы объектов энергетики в условиях ограничений, принятых для сдерживания коронавирусной инфекции.

Как отметил заместитель Министра, первой задачей при работе в новых условиях стало обеспечение безопасности сотрудников энергокомпаний. В частности, проводились тестирования персонала на коронавирус, было налажено обеспечение средствами индивидуальной защиты, разделение потоков сотрудников.

«Электроэнергетика прошла острый кризис достаточно успешно, надежность и безопасность были обеспечены», – сообщил Евгений Грабчак.

Он рассказал, что ограничения, введенные из-за коронавируса, частично повлияли на планы компаний по проведению ремонтных работ, вводу мощностей и подготовке к осенне-зимнему периоду, но существенных переносов сроков удалось избежать.

«Если мы прогнозировали, что при продолжении пандемии к концу года будет порядка 3 ГВт недоремонтированных мощностей, то сейчас, по сути, все компании графики ремонтов выровняли и проблем с надежностью и безопасностью мы не видим», – пояснил Евгений Грабчак.

Заместитель Министра подчеркнул, что отдельные решения принимались по ремонтным работам на электросетях низкого напряжения, которые, как правило, ведутся с обесточением потребителей.

«Мы рекомендовали всем сетевым компаниям сдвинуть плановые ремонты с учетом того, что потребители находились в режиме домашней самоизоляции и длительное отключение электроэнергии доставляло бы дискомфорт», – сообщил Евгений Грабчак.

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