В рамках программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро на Каскаде Кубанских ГЭС продолжаются работы по монтажу нового электротехнического оборудования — силовых трансформаторов и распределительных устройств. К настоящему времени заменены уже пять трансформаторов.

На Кубанской ГЭС-3 полностью обновлено оборудование, обеспечивающее выдачу мощности на напряжении 35 кВ и 6 кВ. Введены в эксплуатацию новые комплектные распределительные устройства наружной установки (КРУН 6 кВ, КРУН 35 кВ) и новый трансформатор Т-31. Старое оборудование, устаревшее и изношенное, будет выведено из эксплуатации и демонтировано. В результате модернизации повысилась надежность энергоснабжения потребителей, в частности расположенного вблизи станции поселка Каскадный, которое исторически было организовано с использованием системы энергоснабжения собственных нужд ГЭС, что не отвечает современным требованиям.

Программа комплексной модернизации предусматривает полную замену устаревшего электротехнического оборудования на Каскаде Кубанских ГЭС. Уже заменены на новые два трансформатора Новотроицкой ГЭС и по одному трансформатору на Егорлыкской ГЭС и Кубанской ГЭС-1. Завершен монтаж еще двух трансформаторов на Кубанской ГЭС-3, они будут введены в работу после завершения строительства комплектного распределительного устройства (КРУЭ) напряжением 110 кВ. Продолжается монтаж трансформатров и автотрансформаторов в Кубанских ГЭС-2, ГЭС-4 и Егорлыкской ГЭС. Также ведется монтаж КРУЭ на Кубанской ГАЭС, ГЭС-1, Свистухинской и Сенгилеевской ГЭС.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены и реконструированы 102 гидротурбины, 80 генераторов, 69 силовых трансформаторов, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 427,5 МВт.