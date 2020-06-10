В поселке Золотой Колос Аксайского района Ростовской области на участках, выделенных многодетным семьям, летом начнут строить сети инженерно-технического обеспечения, сообщает RosTender.info.

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области объявило тендер на выполнение строительно-монтажных сетей. Подрядчику предстоит создать внутриплощадные электрические сети и сети связи, провести газ и канализацию, а также построить автомобильную дорогу. Работы охватят территорию размером в 68,2 га.

Заявки на участие в тендере Минстрой принимает до 17 июня, в этот же день будут подведены его итоги. Максимальная стоимость контракта с победителем составляет 497 млн рублей. Средства поступят из бюджета Ростовской области - в 2020 году будет выделено 49,7 млн рублей, в 2021 году – 250 млн рублей, в 2022 году – 197,4 млн рублей. Согласно требованиям заказчика, подрядчику предстоит завершить работы к концу ноября 2022 года.