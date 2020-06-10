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Модернизация

Новые изоляторы повысят надежность электроснабжения 70 тысяч жителей Волгоградской области

Новые изоляторы повысят надежность электроснабжения 70 тысяч жителей Волгоградской области

10 июня 2020, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В мае на транзитной воздушной линии электропередачи 110 кВ «Роднички – Рябовская» в Волгоградской области специалисты «Россети Юг» установили 120 длинностержневых фарфоровых изоляторов (ДФИ). Новое оборудование решает проблему утренних отключений, которые происходили из-за скопления влаги и загрязнений на установленных ранее стеклянных устройствах.

Воздушная линия «Роднички – Рябовская» обеспечивает электроснабжение порядка 70 тысяч человек, проживающих в Нехаевском, Алексеевском, Кумылженском и Серафимовичском районах области. На сегодняшний день новыми устройствами оборудована половина этой воздушной линии - порядка 15 км, где установлено 328 ДФИ. До конца года новые изоляторы смонтируют еще на 5 км. Полностью линия будет переоснащена в 2021 году.

Один длинностержневой изолятор заменяет гирлянду из восьми стеклянных и значительно превосходит их по техническим характеристикам. Так, на участке воздушной линии, переоснащенном год назад, за это время не было зарегистрировано ни одного отключения. Новое оборудование не только повысит надежность электроснабжения потребителей, но и минимизирует эксплуатационные затраты.

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Компания: Россети Юг

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