Приглашаем принять участие в онлайн-вебинаре 23 июня в 11:00 (мск) на тему: «Участие в закупочных процедурах ОАО «Сетевая компания» субъектов малого и среднего предпринимательства». Мероприятие организовано отделом конкурсных закупок Управления обеспечения и закупок ОАО «Сетевая компания», участие для всех желающих бесплатное. Регистрация по ссылке:

https://etutorium.com/auth/register.html?token=924d98d15d1085175ac210cd5d1085175ac1a462