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Модернизация

Онлайн-вебинар на тему: "Участие в закупочных процедурах ОАО "Сетевая компания"

Онлайн-вебинар на тему: Участие в закупочных процедурах ОАО Сетевая компания

10 июня 2020, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, ОНЛАЙН, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Приглашаем принять участие в онлайн-вебинаре 23 июня в 11:00 (мск) на тему: «Участие в закупочных процедурах ОАО «Сетевая компания» субъектов малого и среднего предпринимательства». Мероприятие организовано  отделом конкурсных закупок Управления обеспечения и закупок ОАО «Сетевая компания», участие для всех желающих бесплатное. Регистрация по ссылке:

https://etutorium.com/auth/register.html?token=924d98d15d1085175ac210cd5d1085175ac1a462

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