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Персоны

Председателем Совета директоров ПАО "Ленэнерго" избран Павел Ливинский

Председателем Совета директоров ПАО Ленэнерго избран Павел Ливинский

10 июня 2020, 14:40
Рубрика: Персоны
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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8 июня 2020 года члены Совета директоров ПАО «Ленэнерго» единогласно избрали Председателем Совета директоров компании Павла Ливинского, генерального директора и Председателя Правления ПАО «Россети».

Соответствующее решение отражено в протоколе заседания Совета директоров от 9 июня 2020 года. Новый состав Совета директоров компании избран на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 29 мая 2020 года.

 

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