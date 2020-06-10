АО «Судостроительный завод (ССЗ) «Лотос», АО «ССЗ им. Ленина» и ОАО «Судостроительный завод «Красные баррикады» (все — Астраханская область) построят три модуля платформы для освоения месторождения Каменномысское-море, сообщил министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев.

«На сегодняшний момент подписан контракт с Газпромом на строительство двух модулей для ледостойкой платформы для разработки Каменномысского месторождения. Это очень крупный проект. Подписал это (контракт) Южный центр судостроения и судоремонта (ЮЦСС, структура «Объединенной судостроительной корпорации», ОСК ), куда входит площадка завода «Красные Баррикады», — сказал Афанасьев сегодня в ходе онлайн-конференции.

Он уточнил, что модули будут строиться «по принципу распределенной верфи» — на судозаводе «Лотос» и на «Красных Баррикадах».

«Помимо этого Газпром подписал контракт с судостроительным заводом им. Ленина на строительство третьего модуля этой же ледостойкой платформы. Мы рассчитываем, что этот проект вдохнет новую жизнь в астраханскую судостроительную отрасль — и конечно же, в завод «Красные Баррикады», — сказал Афанасьев.

По словам министра, представители Газпрома прибудут в Астраханскую область до конца июня, чтобы осмотреть верфи.

Месторождение Каменномысское-море расположено в Обской губе в 24-44 км от берега (мыс Парусный), глубина воды 10-12 м. Запасы — 535 млрд кубометров газа. В период постоянной добычи планируется извлекать из недр 15 млрд кубометров газа в год. Месторождение будет разрабатываться четырьмя кустами скважин: сперва с платформы, а на 10-13 год будут вводиться три сателлитных куста. В 2014 году недропользователь месторождения ООО «Газпром добыча Ямбург» оценил инвестиции в разработку месторождения в 210 млрд рублей. Большая часть этих средств пойдет на строительство платформы.

Предположительные размеры платформы — длина 156 м, ширина 69 м, высота от нижнего основания до вертолетной площадки — 41 м (с краном — 198 м на 126 м). Вес платформы — 63 тыс. тонн.

Строк строительства платформы — около 4 лет.