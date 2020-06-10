В 2020 году жители 64 многоквартирных домов столицы Чеченской Республики получат благоустроенные дворы благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». На обновление дворовых пространств в Грозном в текущем году направлено 110 миллионов рублей.

Всего в регионе на средства нацпроекта обновят 91 пространство: 48 дворов и 43 общественные территории. Мероприятия национального проекта затронут все 17 муниципалитетов Чеченской Республики.



В настоящее время работы по комплексному обновлению дворовых территорий, запланированные в 2020 году, уже ведутся. Высокие темпы проводимых мероприятий отмечают местные жители, при активном участии которых формировались проекты благоустройства. При этом учтены пожелания всех категорий граждан: рабочим предстоит создать комфортные и безопасные пешеходные зоны и удобные внутридворовые проезды для автолюбителей, провести озеленение территорий, оборудовать игровые зоны для детей и создать площадки для занятий спортом.