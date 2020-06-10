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Инвестиции (проекты)

В Грозном до конца сезона благоустроят 44 дворовые территории по нацпроекту

В Грозном до конца сезона благоустроят 44 дворовые территории по нацпроекту

10 июня 2020, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: НАЦПРОЕКТ, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Электроэнергетика 

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нацпроект, Жилье и городская среда

нацпроект, Жилье и городская среда

В 2020 году жители 64 многоквартирных домов столицы Чеченской Республики получат благоустроенные дворы благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». На обновление дворовых пространств в Грозном в текущем году направлено 110 миллионов рублей.

Всего в регионе на средства нацпроекта обновят 91 пространство: 48 дворов и 43 общественные территории. Мероприятия национального проекта затронут все 17 муниципалитетов Чеченской Республики.

В настоящее время работы по комплексному обновлению дворовых территорий, запланированные в 2020 году, уже ведутся. Высокие темпы проводимых мероприятий отмечают местные жители, при активном участии которых формировались проекты благоустройства. При этом учтены пожелания всех категорий граждан: рабочим предстоит создать комфортные и безопасные пешеходные зоны и удобные внутридворовые проезды для автолюбителей, провести озеленение территорий, оборудовать игровые зоны для детей и создать площадки для занятий спортом.  

«Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в текущем году удастся благоустроить те дворы, которые не ремонтировались на протяжении многих лет. На выбранных гражданами территориях будут обновлены проезжие и пешеходные зоны, будет установлено наружное освещение, скамейки, урны и детские площадки. В результате, жители Грозного получат 44 благоустроенных двора общей площадью порядка 55 тыс. кв. м», - рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Муслим Зайпуллаев.

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