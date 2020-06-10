В 2020 году ведутся работы по проектированию и строительству наружного освещения на 11 внутриквартальных и садово-парковых территориях Колпинского района. Также осуществляется замена оставшихся светильников с ртутными лампами на светодиодные.

Специалисты приступили к проектированию реконструкции наружного освещения на территориях четырех кварталов города Колпино, примыкающих к улицам Пролетарская и Веры Слуцкой. Уличные осветительные установки, проработавшие свыше 40 лет, требуют замены на современные на территориях следующих кварталов: квартал (Пролетарская ул. – ул. Танкистов – пр. Ленина – ул. Братьев Радченко – Паловская ул. – ул. Красных Партизан), квартал (Пролетарская ул. – ул. Веры Слуцкой – Павловская ул. – пл. Коммуны – Адмиралтейская ул.), квартал (ул. Веры Слуцкой – Заводской пр. – Пролетарская ул.), квартал (ул. Веры Слуцкой – Раумская ул. – граница Ижорского водохранилища – Заводской пр.) Здесь проживают 70 390 человек – 47% от общей численности населения города Колпино.

Проектируемая система освещения будет предполагать освещение территорий светодиодными светильниками. Помимо освещения прилегающих к зданиям внутридворовых проездов светильники будут приближены к территориям детских садов, школ, детским и спортивным площадкам, пешеходным зонам внутри кварталов. Разработка проектов внутриквартального освещения должна быть завершена в 2021 году, затем в границах территорий жилых массивов запланировано проведение строительно-монтажных работ.

На стадии разработки проект строительства наружного освещения Колпинского парка (южная часть парка) на острове Чухонка и полуострове.

В 2020 году с применением светодиодных светильников запланировано строительство наружного освещения на территориях шести кварталов Колпинского района. В поселке Понтонный уличные светильники осветят квартал (Заводская ул., д.1-35), квартал (Петрозаводское шоссе – Лагерное шоссе – ул. Судостроителей – Садовая ул.). В городе Колпино – квартал (Павловская ул. – ул. Веры Слуцкой – пр. Ленина – ул. Карла Маркса), квартал (Оборонная ул. – Тверская ул. – ул. Ижорского Батальона – Московская ул.), квартал (пр. Ленина – ул. Коммуны – Павловская ул. – ул. Карла Маркса). В поселке Металлострой – квартал (Садовая ул. – Пионерская ул. – Центральная ул. – Железнодорожная ул.).

Благодаря направленным средствам и силам освещенность территории Колпинского района с каждым годом становится комфортнее и безопаснее для прогулок в темное время.

Заказчиками работ по развитию уличного освещения выступают подведомственные Комитету по энергетике и инженерному обеспечению организации – СПб ГБУ «Ленсвет», СПб ГКУ «Управление заказчика».