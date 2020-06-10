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Модернизация

В мае специалисты "Россети Юг" обеспечили электроэнергией пять медицинских учреждений

В мае специалисты Россети Юг обеспечили электроэнергией пять медицинских учреждений

10 июня 2020, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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С начала года новые потребители «Россети Юг» получили 194,3 МВт мощности по более чем 3,9 тыс. договоров. В мае специалисты компании подключили к своим сетям пять учреждений здравоохранения в Астраханской, Волгоградской областях и в Республике Калмыкия.

Электроэнергию получили фельдшерско-акушерские пункты в Камызякском районе Астраханской области, в п. Чагорта и Джурак Целинного района Калмыкии, кабинет врача общей практики в с. Мариновка Калачевского муниципального района Волгоградской области и амбулатория в Приволжском районе Астрахаснкой области. Среди подключенных в мае социально значимых объектов – школа на 250 мест в Мясниковском районе и два Дома культуры в Ростовской области, детские сады в Волгоградской области и в Калмыкии.

С января по май филиалы компании заключили 4,3 тыс. договоров технологического присоединения на предоставление 140 МВт мощности.

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Компания: Россети Юг

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