С начала года новые потребители «Россети Юг» получили 194,3 МВт мощности по более чем 3,9 тыс. договоров. В мае специалисты компании подключили к своим сетям пять учреждений здравоохранения в Астраханской, Волгоградской областях и в Республике Калмыкия.

Электроэнергию получили фельдшерско-акушерские пункты в Камызякском районе Астраханской области, в п. Чагорта и Джурак Целинного района Калмыкии, кабинет врача общей практики в с. Мариновка Калачевского муниципального района Волгоградской области и амбулатория в Приволжском районе Астрахаснкой области. Среди подключенных в мае социально значимых объектов – школа на 250 мест в Мясниковском районе и два Дома культуры в Ростовской области, детские сады в Волгоградской области и в Калмыкии.

С января по май филиалы компании заключили 4,3 тыс. договоров технологического присоединения на предоставление 140 МВт мощности.