Выработка предприятий СГК в мае снизилась на треть

В мае 2020 года тепловые электростанции Сибирской генерирующей компании (СГК) произвели 2,576 миллиарда киловатт-часов электрической энергии, это на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выработка тепла также сократилась на 32% и составила 1,33 миллиона гигакалорий.

Наибольшее снижение производства электроэнергии в мае — на 40% — произошло на предприятиях СГК в Красноярском крае, Новосибирской области и республике Хакасия.

По итогам пяти месяцев производство электрической энергии на ТЭЦ и ГРЭС СГК сократилось на 16% по сравнению с 2019 годом и составило 19 миллиардов киловатт-часов.

Такое существенное снижение показателей произошло под влиянием сразу нескольких факторов. Основным из них стал значительный приток воды в водохранилищах и реках Сибири и, как следствие, заметный рост доли выработки гидроэлектростанций. Второй фактор — высокая температура наружного воздуха. Повлияли также и карантинные меры, связанные с пандемией, которые повлекли за собой приостановку работы некоторых промышленных предприятий и снижение потребления электрической энергии. В ОЭС Сибири в мае оно упало на 5,2%.

При этом с учетом Рефтинской ГРЭС, присоединившейся к СГК в 2020 году, выработка электрической энергии на генерирующих предприятиях компании за январь–май этого года выросла на 21% и достигла значения 27,5 миллиарда киловатт-часов*.

Выработка тепловой энергии на станциях СГК за пять месяцев 2020 года составила 20,93 миллиона гигакалорий, сократившись на 10% к прошлому году. Наибольшее падение также было зафиксировано в мае. Причиной его стала высокая температура наружного воздуха в сибирских регионах. В предыдущие годы отопительный сезон в городах присутствия СГК обычно продолжался до середины мая, однако в 2020 году в ряде городов он был завершен в конце апреля либо в начале мая. С более подробной информацией об итогах осенне-зимнего периода можно ознакомиться в отчете СГК.

Такое снижение производственных результатов привело к значительному уменьшению выручки СГК и необходимости сокращения затрат. Но, несмотря на это, запланированные ремонтные и инвестиционные программы на станциях и тепловых сетях компания сохраняет в полном объеме для качественной подготовки к следующему отопительному периоду и выполнения обязательств перед потребителями.

*Все остальные данные в релизе приведены без учета Рефтинской ГРЭС