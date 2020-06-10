Железнодорожная станция Тимашевская будет реконструирована

Ростовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел скорректированную проектно-сметную документацию на первый этап работ, предусматривающий строительство второго соединительного пути между парками «А» и «Б» станции, расположенной в городе Тимашевске Краснодарского края. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Компании-операторы морских терминалов планируют в перспективе запустить в портах Азово-Черноморского бассейна ряд инвестиционных проектов, направленных на увеличение их грузооборота. В результате реализации этих проектов на участке Тимашевская – Крымская вырастет объем грузовых потоков. Реконструкция станции Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги проводится с целью создания условий для грузовых перевозок в развивающиеся порты Азово-Черноморского бассейна, сокращения транспортных издержек и повышения транспортной безопасности.

Парк «А» станции Тимашевская, относящийся к железнодорожной линии Крымская – Тимашевская, принимает пассажирские, пригородные и грузовые поезда, парк «Б» на линии Батайск – Краснодар отвечает за прием и отправление грузовых и пассажирских поездов.. Проектом первого этапа реконструкции станции Тимашевской, одобренным Ростовским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрены прокладка дополнительного соединительного пути между парками «А» и «Б» и реконструкция нечетной горловины парка «А».

На станции также переложат три стрелочных съезда, для обеспечения одновременного приема и отправления поездов, установят новый стрелочный перевод для обеспечения заезда в локомотивное депо станции. Также запланированы устройство наружных сетей, размещение на участке поста электрической централизации, энергетического блочно-модульного контейнера, двух резервуаров пожарного запаса, насосной станции противопожарного водоснабжения. Кроме того, будут выполнены иные необходимые работы.

Проектную документацию на первый этап реконструкции станции Тимашевская подготовили в АО «Росжелдорпроект». Застройщик и источник финансирования – ОАО «Российские железные дороги».

Фото: railwayz.info