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Инвестиции (проекты)

Железнодорожная станция Тимашевская будет реконструирована

Железнодорожная станция Тимашевская будет реконструирована

10 июня 2020, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Ростовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел скорректированную проектно-сметную документацию на первый этап работ, предусматривающий строительство второго соединительного пути между парками «А» и «Б» станции, расположенной в городе Тимашевске Краснодарского края. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения. 

Компании-операторы морских терминалов планируют в перспективе запустить в портах Азово-Черноморского бассейна ряд инвестиционных проектов, направленных на увеличение их грузооборота. В результате реализации этих проектов на участке Тимашевская – Крымская вырастет объем грузовых потоков. Реконструкция станции Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги проводится с целью создания условий для грузовых перевозок в развивающиеся порты Азово-Черноморского бассейна, сокращения транспортных издержек и повышения транспортной безопасности. 

Парк «А» станции Тимашевская, относящийся к железнодорожной линии Крымская – Тимашевская, принимает пассажирские, пригородные и грузовые поезда, парк «Б» на линии Батайск – Краснодар отвечает за прием и отправление грузовых и пассажирских поездов.. Проектом первого этапа реконструкции станции Тимашевской, одобренным Ростовским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрены прокладка дополнительного соединительного пути между парками «А» и «Б» и реконструкция нечетной горловины парка «А». 

На станции также переложат три стрелочных съезда, для обеспечения одновременного приема и отправления поездов, установят новый стрелочный перевод для обеспечения заезда в локомотивное депо станции. Также запланированы устройство наружных сетей, размещение на участке поста электрической централизации, энергетического блочно-модульного контейнера, двух резервуаров пожарного запаса, насосной станции противопожарного водоснабжения. Кроме того, будут выполнены иные необходимые работы. 

Проектную документацию на первый этап реконструкции станции Тимашевская подготовили в АО «Росжелдорпроект». Застройщик и источник финансирования – ОАО «Российские железные дороги». 

Фото: railwayz.info

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