Представляем Вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Международные события, тренды и технологии». В ней приводятся новости об актуальных мировых событиях, трендах и технологиях в электроэнергетике и смежных областях.

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Новые ветровые фермы полностью закроют потребности Дании в электроэнергии

Два новых энергетических проекта в Северном и Балтийском морях общей мощностью 4 ГВт смогут обеспечить энергией 70% датских домов. С учетом того, что страна уже получает 47% необходимой энергии от ветра, новые фермы закроют все энергетические потребности страны. Излишки пойдут на производство зеленого водорода. Проект будет финансироваться в основном частными инвесторами.

Дания уже много лет активно развивает ветровую энергетику. Теперь местное правительство объявило о запуске нового амбициозного проекта. Уже к 2030 году у датских берегов появятся два «энергетических острова», застроенных ветряными турбинами, сообщает Engadget. Один из объектов займет существующий остров Борнхольм в Балтийском море, а второй разместится на искусственном острове в Северном Море.

Через десять лет оба острова будут вырабатывать по 2 ГВт энергии. Этого хватит, чтобы обеспечить нужды 4 млн из 5,8 млн датских домохозяйств. С учетом уже имеющихся мощностей, появление двух новых ферм полностью закроет потребности Дании в электроэнергии.

В дальнейшем мощность североморского острова может быть повышена до 12 ГВт. Избыточная выработка энергии ветра пойдет на синтез зеленого водорода.

Стоимость проекта составит €37 млрд. Большая часть этих средств будет обеспечена частными инвестициями.

Новый проект поможет Дании достичь целей по снижению выбросов парниковых газов. В течение десяти лет страна обязалась сократить выбросы на 70% по сравнению с уровнем 1990 года.

Виртуальная электростанция Tesla доказала свою эффективность

Проект виртуальной электростанции в Южной Австралии доказывает, что сеть частных домов с солнечными панелями и системами хранения энергии можно эффективно использовать в помощь государственной энергосети.

Австралийская энергетическая компания AEMO выпустила недавно первый отчет о ходе испытательной программы VPP («Виртуальная энергостанция»). В документе говорится, что скоординированное использование потребительских устройств — домашних солнечных панелей и аккумуляторов — может обеспечить надежность работы энергосети в реальных условиях.

Проект принес его участникам прямую выгоду. Судя по данным AEMO, за четыре месяца они смогли заработать на торговле солнечной энергией $225 000.

Несмотря на то, что Tesla VPP завершена еще не полностью, она уже обеспечивает потребности сети. Сейчас проект находится во второй фазе испытаний и включает уже не 100, а 1100 домов, оборудованных солнечными панелями и батареями Powerwall. Но и это только верхушка айсберга — компания собирается увеличить число домов в сети до 50 000, чтобы они могли в любой момент поддержать энергосистему региона.

Tesla построила в 2017 году в Южной Австралии систему хранения энергии мощностью 129 МВт*ч, однако будущий проект в Калифорнии превзойдет ее в десять раз. Главной задачей установки будет накопление энергии ветра и солнца. Система позволит сглаживать пики потребления и поставлять электричество по ночам и в безветренную погоду.

Ford запатентовала складной солнечный купол для зарядки электромобиля

Изобретатели не перестают мечтать об электромобилях на солнечной энергии. Ford запатентовала устройство, которое нажатием кнопки покрывает припаркованную машину коконом из солнечных панелей.

Более шести лет прошло с тех пор, как Ford представила концепт-кар C-Max Solar Energi. В 2014 на выставке CES компания показала прибор, который крепится на крыше автомобиля, отслеживает положение солнца на небосклоне и использует сконцентрированную с помощью линзы Френеля солнечную энергию для зарядки этого подключаемого гибрида. Мощность системы составляла, по словам представителей Ford, 8 кВт.

Однако проблема заключалась в том, что поверхность автомобиля слишком мала для того, чтобы установить достаточно количество фотоэлементов. Но кажется, инженеры Ford нашли решение этого затруднения, рассказывает Electrek.

На крыше электромобиля крепится странное сооружение, состоящее из материи, покрытой гибкими тонкими солнечными элементами. Управляющий механизм прячется под переднем бампером или в багажнике. Нажатием кнопки можно запустить насос, который работает на сохраненной солнечной энергии. Под действием воздуха ткань с памятью формы покрывает автомобиль полностью.

Как и в случае с любым патентом, невозможно знать заранее, будет ли он реализован.

Ученые впервые передали данные со скоростью 10 Тбит/с

Им удалось это сделать при помощи гигагерцового передатчика, интегрированного с технологией DSL — той самой, что используется для передачи данных по модему через обычные телефонные линии. Скорости в 10 Тбит/с — в 1000 раз больше, чем пропускают обычные DSL-каналы — получилось достигнуть на короткой дистанции. С ее увеличением скорость заметно падала. После доработки технология может быть использована в дата-центрах для быстрой передачи больших массивов данных.

При помощи той же технологии, которая позволяет передавать данные по модему через обычные телефонные линии, американские ученые передали данные со скоростью как минимум 10 Тбит/с на короткое расстояние — значительно быстрее, чем это могут другие телекоммуникационные технологии.

В 90-е годы цифровая абонентская линия (DSL) предоставила пользователям возможность быстрого доступа к интернету. Эта технология основывалась на том факте, что существующие линии способны передавать данные в намного более широком диапазоне, чем необходимо для голосовой связи. При помощи мегагерцовых частот современные технологии DSL достигают скорости нисходящего потока данных до 100 Мбит/с на расстоянии до 500 метров, и более 1 Гбит/с на более коротких дистанциях.

Идею нового исследования физику из Университета Брауна Дэниэлю Митлману предложил сам Джон Чоффи, «отец DSL», который хотел понять, смогут ли недавние успехи в разработке гигагерцовых передатчиков усилить скорость передачи данных в тысячу раз, пишет Spectrum.

Для этого ученые начали экспериментировать с отправкой продолжительного 200-гигагерцового сигнала через оборудование, имитирующее витую пару телефонных кабелей, которые обычно используют для DSL-связи. Оно состояло из двух медных проводов диаметром 0,5 мм, идущих параллельно внутри широкой стальной трубки. Металлическая оболочка должна была удерживать энергию сигнала и минимизировать потери от сгибания проводов.

Когда исследователи проанализировали порт вывода, они обнаружили, что энергия сигналов была распределена в пространстве таким образом, который подтверждал, что она распределена по множеству каналов. Они пришли к выводу, что система может поддерживать скорость примерно в 10 Тбит/с на расстоянии до трех метров. На расстоянии 15 метров она падала до 30 Гбит/с.

«Теоретически, это быстрее, чем любой канал, какой только можно себе вообразить — даже оптическое волокно не может передавать 10 Тбит/с», — сказал Митлман.

Идея ученых может найти применение в областях, требующих быстрой передачи большого объема данных на короткие расстояния, например, в дата-центрах или между микрочипами. В дальнейшем они намерены увеличить дальность действия системы, снизив потери энергии.

Новый способ беспроводной передачи данных предложили британские инженеры. Совершив прорыв в управлении терагерцовыми квантово-каскадными лазерами, они добились скорости 100 Гбит/с.

Машины Tesla могут продавать энергию, их зарядка оказалась двухсторонней

Как стало известно изданию Electrek, Tesla без громких заявлений оснастила электромобиль Model 3 — а, возможно, и Model Y — технологией двусторонней зарядки. Это значит, что автомобиль может не только расходовать энергию, но и отдавать ее обратно в сеть. Причем обратная зарядка у машин Tesla трехфазная, что позволяет использовать ее по всему миру.

Появление у автомобилей возможности продавать лишнюю энергию сетям в период пиковой нагрузки может преобразить энергетику. Ряд автокомпаний — Nissan и Honda, например, — уже изучают эту технологию, но Tesla, будучи лидером среди производителей электротранспорта, в прошлом не демонстрировала открытого интереса к двусторонней зарядке, хотя ее глава Илон Маск намекал на то, что может пересмотреть свое решение.

Инженер Марко Гаксиола, разбиравший Model 3 для конкурентов, обнаружил, что внутри зарядного устройства имеется DC-AC инвертор. Это свидетельствует о том, что автомобиль может направлять энергию в сеть, согласно концепции V2G (Vehicle to Grid), рассказала Electrek.

«Вдобавок, двусторонний дизайн повторяется трижды на одной плате зарядника Model 3. Это пример резервной конструкции, который обеспечивает работоспособность даже в случае отказа одной цепи. Кроме того, это трехфазный дизайн, так что его можно использовать по всему миру», — сказал Гаксиола.

Инженер считает, что активировать технологию обратной зарядки Tesla может в любой момент в результате очередного обновления ПО. Пока функционал не активирован, им невозможно воспользоваться.