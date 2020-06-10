Завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» до конца текущего года поставит более 2000 шт. ограничителей перенапряжений с внешним искровым промежутком для реконструкции линии электропередач 220 кВ «Сургутская ГРЭС- 1- Имилор-Восточно-Моховая» МЭС Западной Сибири (филиал ПАО «Россети»).

Ограничители перенапряжений нелинейные с внешним искровым промежутком (ОПН с ВИП) устанавливаются на воздушные линии электропередач и предназначены для защиты линейной изоляции от грозовых перенапряжений.

ОПН с ВИП разработаны на основе ОПН серии ВЛ. Эта серия является одной из последних разработок ЗАО «ЗЭТО» в направлении модернизации ограничителей, патент на который получен в 2018 году.

Ограничители перенапряжений серии ВЛ имеют ряд преимуществ:

ток взрывобезопасности составляет 65 кА, что является лидирующим параметром на ранке ОПН среди аналогов других производителей;

рабочая температура окружающей среды от - 60 С до +50 С, что позволяет использовать оборудование почти в любой точке земного шара;

облегченная конструкция ОПН делает его монтаж и транспортировку простой и удобной.

- Ограничители перенапряжений «ЗЭТО» надёжны в работе, - отмечает коммерческий директор ЗАО «ЗЭТО» Евгения Бойкова. – Стабильные характеристики изделия, гарантирующие минимальные отклонения заявленной нормы, обеспечиваются за счет строгой системы контроля качества, производственных технологий, а так же использования высококачественных материалов и комплектующих. Сегодня ЗАО «ЗЭТО» серийно выпускает всю линейку ограничителей перенапряжений от 0,38 до 500 кВ, которые успешно эксплуатируются на многих стратегически важных энергообъектах нашей страны.

Основные виды ОПН общего назначения производства «ЗЭТО»:

ОПН 0,38-0,66 кВ (УХЛ1) с полимерной внешней изоляцией

ОПН 3, 6, 10 кВ (УХЛ1) с полимерной внешней изоляцией

ОПН 6, 10 кВ (УХЛ1) с фарфоровой внешней изоляцией

ОПН 15, 20, 35, 110, 150, 220, 330, 500 кВ (УХЛ1) с полимерной внешней изоляцией

ОПН 110, 220 кВ (УХЛ1) с фарфоровой внешней изоляцией



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Справочно

Ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной внешней изоляцией предназначены для защиты электрооборудования от коммутационных и грозовых перенапряжений в электроустановках переменного тока частоты 50 Гц.

Конструктивно ограничители перенапряжений выполнены в виде блока последовательно соединённых оксидно-цинковых варисторов (основа любого ограничителя), заключённого в полимерную покрышку из кремнийорганической резины для полной герметичности конструкции и защиты от внешних условий в любой климатической зоне.

Перенапряжения опасны тем, что могут не только вывести из строя подключенные к сети приборы, но и разрушить изоляцию электрооборудования. В последнем случае создается угроза для человеческой жизни и повышается риск возникновения аварийной ситуации. Повреждение изоляции электроустановок довольно часто становится причиной пожара.

Защитное действие ограничителей обусловлено тем, что при возникновении перенапряжения в сети, через ОПН протекает значительный импульсный тока и вследствие высокой нелинейности варисторов, перенапряжение снижается до безопасных для электрооборудования значений.