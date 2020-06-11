Независимый системный оператор штатов Новой Англии* ISO New England (ISO-NE) подготовил прогноз летних максимумов потребления при нормальных погодных условиях и в условиях экстремальной жары – 25 125 МВт и 27 084 МВт соответственно. При этом для удовлетворения спроса ISO-NE располагает более 33 000 МВт доступной мощности, в том числе за счет объектов потребления с управляемой нагрузкой (Demand Response) и экспорта из штата Нью-Йорк и Канады. Прошлым летом пик потребления в зоне ISO-NE был зафиксирован 30 июля и составил 24 004 МВт, исторический пик – 28 130 МВт 2 августа 2006 г.

Независимый системный оператор штата Нью-Йорк (NYISO), в свою очередь, ожидает, что летний пик достигнет 32 296 МВт в нормальных условиях и 34 210 МВт при экстремальной жаре. Для сравнения прошлогодний пик потребления, зарегистрированный 20 июля 2019 г., составил 30 391 МВт, а исторический максимум нагрузки – 33 956 МВт (19 июля 2013 г.). NYISO располагает суммарно 41 319 МВт доступных мощностей, включая экспорт мощности из соседних регионов, а также ресурсы Demand Response.

Сходные данные опубликовал PJM Interconnection, крупнейший независимый системный оператор в стране,** – при ожидаемом пиковом спросе около 148 000 МВт располагаемая мощность генерации превышает 187 000 МВт. Прошлогодний пик потребления, зарегистрированный 19 июля, был выше прогнозируемого этим летом и составил 151 000 МВт, а исторический максимум нагрузки, составивший 165 563 МВт, так же, как и в зоне ISO-NE был зафиксирован 2 августа 2006 г.

Согласно оценке балансовой надежности на летний период 2020 г., проведенной независимым системным оператором штатов Среднего Запада Midcontinent ISO (MISO), летний пиковый спрос прогнозируется на уровне 125 ГВт при 152 ГВт доступной мощности. В регионе в целом ожидается более теплое лето, чем обычно, кроме того, по метеопрогнозу сезон ураганов в начале лета также пройдет интенсивнее нормы, соответственно, MISO будет заранее готовить энергосистему к работе в экстремальных условиях.

По оценке калифорнийского независимого системного оператора CAISO, пик потребления при нормальных погодных условиях будет чуть выше прошлогоднего и составит 45 907 МВт (при 45 826 МВт летом 2019 г.). Прогнозируемая располагаемая мощность объектов генерации в операционной зоне CAISO оценивается в 48 012 МВт в июне, 48 555 МВт в июле и 46 903 МВт в августе. Такое снижение располагаемой мощности генерации к концу лета связано с уменьшением выдаваемой мощности солнечной, ветровой и гидрогенерации. Хотя системный оператор не ожидает ситуации, когда могут потребоваться плановые отключения электроэнергии, тем не менее, для таких ситуаций CAISO также сможет задействовать механизм Demand Response для снижения максимума нагрузки на величину до 1 339 МВт.

Официальные сайты ISO-NE, NYISO, PJM, MISO, CAISO

* Новая Англия (New England) – регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.

** Операционная зона включает (полностью или частично) штаты Делавэр, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Нью-Джерси, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Вирджиния, Западная Вирджиния и округ Колумбия.