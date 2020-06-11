До 2023 года в Москве реконструируют восемь набережных

До 2023 года в Москве реконструируют восемь участков набережных. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

По информации пресс-службы, в ходе реконструкции планируется обустроить зоны отдыха, пешеходные связи с ближайшими существующими и новыми микрорайонами, построить причалы для создаваемых маршрутов водного транспорта.

В пресс-службе отметили, что уже завершена реконструкция Симоновской набережной на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда. Сейчас ведется проектирование реконструкции Симоновской набережной от существующего участка до Третьего транспортного кольца.

Кроме того, ведется проектирование и строительство набережной Марка Шагала, ведутся проектно-изыскательские работы по участку Шелепихинской набережной от Третьего транспортного кольца до Карамышевской набережной. Прорабатываются концепции участков: от Филевского парка до территории театра «Мастерская П.Н.Фоменко», Тараса Шевченко от ТТК до Украинского Бульвара, Мневниковской поймы, Карамышевской набережной, Нагатинской поймы, от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка.

По словам руководителя департамента Рафика Загрутдинова, набережные реки будут построены по новым для Москвы правилам – со значительным отступом от береговой линии, что позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок.