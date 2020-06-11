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Энергетики "Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго" ведут работу по консолидации бесхозяйных объектов электросетевого комплекса

С 2018 года во Владимирской области энергетики взяли на баланс «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» 97 объектов электросетевого хозяйства: более 46 км линий электропередач и трансформаторные подстанции совокупной мощностью 6,08 МВА.

В 2020 году работа продолжается: в планах владимирских энергетиков консолидировать около 57 объектов электросетевого хозяйства протяженностью 40 км и трансформаторной мощностью более 10 МВА. Мероприятия проводятся в целях повышения качества и надежности электроснабжения.

Бесхозяйные сети остаются серьезной проблемой: они негативно влияют на качество и безопасность энергоснабжения потребителей, могут стать препятствием для подключения новых потребителей и развития энергокомплекса в целом. Ликвидировать последствия технологических нарушений в энергосистеме региона, произошедших по вине стихии, человеческого фактора и другим причинам сложнее, если сети имеют разных хозяев или вовсе являются бесхозяйными. Большую помощь в выявлении бесхозяйных энергообъектов и передачи их сетевой компании оказывают главы муниципальных образований.

Кроме того, энергетики также могут принять на свой баланс сети садовых обществ. В настоящее время на территории Владимирской области находится около 650 садоводческих некоммерческих товариществ, которые не поставлены на балансовый учет «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго».

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» готовы принимать на баланс энергообъекты территориальных сетевых организаций (ТСО), организаций, утративших статус ТСО, коммерческих и некоммерческих компаний, создаваемых в садоводствах и огородничествах, а также физических лиц.

Заявки на передачу объектов электросетевого хозяйства могут подавать как физические, так и юридические лица. Это можно сделать в электронном виде - в личном кабинете на сайте компании разделе "Потребителям", подраздел "Передача объектов электросетевого хозяйства" https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/peredacha-obektov-elektrosetevogo-khozyaystva/obshchaya-informatsiya/. Проконсультироваться и получить всю необходимую информацию, можно по бесплатному телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-50-50-115.

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