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11 июня 2020, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МОЭСК, РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН
Отрасль: Электроэнергетика
Компания «Россети Московский регион» ведет активную подготовку электросетевого комплекса к грядущему осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2020/21 гг. Энергетики выполняют все работы по текущей эксплуатации сетей и ремонту энергооборудования. Ремонтная программа реализуется в строгом соотвествии с графиком и в полном объеме. Тем самым исполняется одно из ключевых поручений генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского - жестко соблюдать сроки подготовки к пику зимних нагрузок.
С начала года уже отремонтированы 736 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-35 кВ и выше (из них в Москве - 78 км, в Московской области - 658 км); более 90 км кабельных линий 0,4 кВ и выше (60 км в Москве и 31 км в Подмосковье); 1 356 трансформаторных подстанций (598 в Москве и 758 в Московской области); 837 выключателя (из них 170 выключателей в Москве и 667 в Подмосковье), а также 232 трансформатора, 21 803 изолятора.
От древесно-кустарниковой растительности расчищены более 1 539 га просек возле ВЛ 0,4-220 кВ, из которых 1 456 га на территории Подмосковья и 83 га в Москве.
«В рамках реализации ремонтной программы под особый контроль были взяты состояние трансформаторов, приведены в порядок кабельные линии на территории столицы. Своевременное и качественное выполнение мероприятий по эксплуатации и ремонту энергооборудования позволит подойти компании к зимнему пику нагрузок с максимальной готовностью. Важно подчеркнуть, что работы, связанные с подготовкой к зиме персонал компании выполняет со строгим соблюдением всех санитарных требований в части профилактики распространения коронавирусной инфекции. Энергетики обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, очками. Во время работы неукоснительно соблюдаются санитарные нормы и социальная дистанция», - прокомментировал Дмитрий Гвоздев, первый заместитель генерального директора-главный инженер компании «Россети Московский регион».
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