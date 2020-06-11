Компания «Россети Московский регион» ведет активную подготовку электросетевого комплекса к грядущему осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2020/21 гг. Энергетики выполняют все работы по текущей эксплуатации сетей и ремонту энергооборудования. Ремонтная программа реализуется в строгом соотвествии с графиком и в полном объеме. Тем самым исполняется одно из ключевых поручений генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского - жестко соблюдать сроки подготовки к пику зимних нагрузок.

С начала года уже отремонтированы 736 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-35 кВ и выше (из них в Москве - 78 км, в Московской области - 658 км); более 90 км кабельных линий 0,4 кВ и выше (60 км в Москве и 31 км в Подмосковье); 1 356 трансформаторных подстанций (598 в Москве и 758 в Московской области); 837 выключателя (из них 170 выключателей в Москве и 667 в Подмосковье), а также 232 трансформатора, 21 803 изолятора.

От древесно-кустарниковой растительности расчищены более 1 539 га просек возле ВЛ 0,4-220 кВ, из которых 1 456 га на территории Подмосковья и 83 га в Москве.