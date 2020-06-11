АО «Мособлэнерго» в 2020 году планирует построить бетонную комплектную трансформаторную подстанцию для электроснабжения лицея №21 в Химках. Работы проведет Химкинское производственное отделение компании в рамках инвестиционной программы. Новый энергообъект возведут в микрорайоне Сходня на 2 Чапаевском переулке, 3.



В текущем году АО «Мособлэнерго» в рамках инвестпрограммы планирует в Химках построить распределительный пункт и ЛЭП для обеспечения электроэнергией объектов Министерства обороны Российской Федерации и реконструировать трансформаторную подстанцию, расположенную на улице Школьная, 2 для повышения надежности электроснабжения образовательного учреждения.



Химкинское производственное отделение по инвестиционной программе также проведет работы и в Долгопрудном. Там планируется строительство 2 кабельных линий для повышения надежности электроснабжения канализационной насосной станции и реконструкция кабельной линии 6 кВ на улице Менделеева. Она питает станцию скорой помощи и бойлерную.



В 2020 году Химкинский филиал реализует и программу капитального ремонта. По ней планируется провести работы на 25 энергообъектах. Запланировано выполнение капремонта линий электропередачи общей протяженностью 2,56 км. Работы будут проходить в Химках на улице Красная и других.



Работники АО «Мособлэнерго» в текущем году заменят устаревшее электрооборудование трансформаторной подстанции ТП-213, расположенной в Химках на улице Маяковского. От подстанции осуществляется электроснабжение предприятий малого и среднего бизнеса, жилого сектора. Работы будут проходить по программе капитального ремонта.



В рамках этой же программы проводится и расчистка трасс воздушных линий электропередачи от кустов и деревьев. В текущем году работники Химкинского производственного отделения АО «Мособлэнерго» расчистят несколько участков общей площадью 0,55 га в квартале Старбеево Химок.