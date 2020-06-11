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Модернизация

На энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2 завершена "горячая" обкатка реакторной установки

На энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2 завершена горячая обкатка реакторной установки

11 июня 2020, 11:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС, РОСЭНЕРГОАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность 

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На энергоблоке № 2 с реактором ВВЭР-1200 второй очереди Ленинградской АЭС завершились последние и самые экстремальные испытания, предваряющие физический пуск – «горячая» обкатка реакторной установки. Специалисты полностью отключили штатное электропитание собственных нужд блока и протестировали работу его технологических систем и систем безопасности в смоделированных условиях.

«Горячая» обкатка – полноценная имитация работы реакторной установки, включая экстремальные режимы. Испытания проходили без использования ядерного топлива, в корпус реактора были загружены имитаторы тепловыделяющих сборок. «Рабочие параметры» удалось воспроизвести за счет работы главных циркуляционных насосов и электронагревателей в компенсаторе давления, температура воды при этом в первом контуре достигала 282 градусов по Цельсию, давление - 160 атмосфер. За время «горячей» обкатки были проведены полторы сотни тестирований различного оборудования реакторного отделения – самого реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов и др. Также прошли испытания систем безопасности, управления и защиты реактора. Набор опробований и тестирований был максимальным, сценарные условия – разнообразными, включая аварийные.

«Испытания завершены успешно. Задача «горячей» обкатки - подтвердить работоспособность основного и вспомогательного оборудования и технологических систем в проектных режимах – выполнена в полном объеме», - подчеркнул Александр Беляев, главный инженер Ленинградской АЭС-2.

В настоящее время на энергоблоке № 2 идет ревизия оборудования, после чего будет дано разрешение на так называемый «физический пуск». Во время него в активную зону реактора впервые загрузят свежее ядерное топливо. Ввод энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года.

Для справки:

Ленинградская АЭС является крупнейшим производителем электроэнергии на Северо-Западе. Ее доля в общей выработке электроэнергии составляет 30%. Благодаря работе четырех энергоблоков атомной станции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области горит каждая вторая лампочка.

Источник: Управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС

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RusCable Live 11/06/2020 #Людиновокабель
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