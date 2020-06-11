На северо-западе Москвы построят крупный жилой комплекс (ЖК) комфорт-класса «Аквилон Митино» с детским садом и экопарком площадью 6500 кв. метров. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе компании «Аквилон», являющейся застройщиком, уточнив, что сделка по приобретению 4,5 га под строительство четырех домов была закрыта в 2020 году.

По данным компании, ЖК будет находиться в пешей доступности от метро «Пятницкое шоссе», рядом с Новогорским лесопарком и рекой Сходней. Старт продаж в комплексе запланирован на август 2020 года, открыто предварительное бронирование. Цены на квартиры начинаются от 3,7 млн рублей.

В компании отметили, что в первой очереди строительства запланировано три 24-этажных корпуса, рассчитанных на 905 квартир различных планировок. Площадь лотов варьируется от 23,6 кв. метров до 84,3 «квадратов». Квартиры будут реализовываться по ДДУ с использованием эскроу-счетов.

В пресс-службе добавили, что жилье в ЖК будет продаваться с предчистовой отделкой white box. Кроме того, в квартирах установят широкоформатные окна. Территория комплекса будет огорожена. Концепция благоустройства также предполагает создание эко-зоны: бульвар с ландшафтным освещением, альпийские горки с валунами, цветочные клумбы и лежаки.

Справочно:

В столичном регионе Группа «Аквилон» также реализует проект комфорт-класса «Аквилон PARK» общей площадью 82,52 тыс. «квадратов» в Коммунарке на Фитаревской улице, в 15 минутах ходьбы от новой станции метро «Коммунарка». В 2020 году девелопер анонсирует еще один проект на юго-востоке Москвы.