В Республике Татарстан на 757-м км федеральной трассы М-7 «Волга» ведутся работы по возведению железобетонных опор Свияжского моста на свайном основании. Сейчас мостостроители приступили к устройству последних двух опор, сообщает пресс-служба Росавтодора в четверг, 11 июня.

На сегодняшний день специалисты возвели три опоры из пяти, сейчас началось устройство еще двух опор, а в ближайшее время планируют приступить к сборке пролетного строения. Для этого на участке подготовили стапельную площадку из железобетонных плит протяженностью 200 метров, на которой сооружены временные стапельные опоры для сборки и надвижки конструкции пролетного строения весом 2800 тонн.

По словам начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдара Мингазова, на проезжей части нового моста уложат двухслойное покрытие: нижний выполнят из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, верхний - из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Параллельно со строительством нового сооружения и 7 км подходов к нему ведется реконструкция существующего моста. Здесь специалисты отремонтируют железобетонные опоры, усилят существующее пролетное строение дополнительными элементами металлоконструкций, заменят опорные части под пролетами и обновят дорожное покрытие с устройством антиколейных полос, которые защитят деформационные швы от динамических нагрузок транспорта.

Подходы к существующей переправе расширят до четырех полос: в настоящее время рабочие отсыпают земляное полотно и переустраивают коммуникации. В ближайшее время приступят к устройству металлических гофрированных труб и строительству скотопрогона. В сообщении отмечается, что до конца года планируют уложить дорожную одежду на двух новых полосах и приступить к реконструкции существующих подходов.

Также на всем протяжении моста и подходов к нему установят линии электроосвещения, металлическое барьерное ограждение и знаки для судоходной навигации на мосту. У населенных пунктов Исаково и Гаврилково построят автобусные остановки, надземные пешеходные переходы с пандусами и пешеходные дорожки.

На объекте в круглосуточном режиме работает 150 человек и более 60 единиц техники. Ввод моста в эксплуатацию намечен на 2023 год. Общая стоимость объекта – 4,636 млрд рублей, из которых в этом году будет потрачен 1,016 млрд рублей.

Фото: Росавтодор