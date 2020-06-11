Евгений Грабчак, заместитель министра энергетики РФ Олег Титов, президент Сименс Энергетика в России Борис Архипов, заместитель генерального директора – главный инженер ПАО Т Плюс Александр Терсков, начальник департамента управления производственными активами ПАО Россети

10 июня в прямом эфире YouTube-канала Фонда Росконгресс прошла онлайн сессия «Обеспечение стабильной и надежной работы объектов энергетики Российской Федерации в текущих условиях». В ходе мероприятия, организованного Фондом Росконгресс и Международным форумом «Российская энергетическая неделя», представители крупнейших энергокомпаний и Минэнерго РФ обсудили как энергетический сектор страны осуществлял работу в период пандемии вируса COVID-19. Как это повлияло на основную деятельность, ремонтные работы и планах компаний? Какой опыт был вынесен ключевыми игроками и какое применение он найдет в перспективе? Насколько применимы и эффективны в производственных процессах технологии дополненной реальности, есть ли необходимость обучения эксплуатационного персонала данным технологиям? Об этом и многом другом читайте в нашем обзоре мероприятия.

Ведущий онлайн-сессии Алексей Бобровский, руководитель Службы экономических новостей телеканала «Россия 24», отметил, что карантин и связанные с ним ограничительные меры оставили существенный отпечаток на работе многих отраслей. Несмотря на то, что многим пришлось адаптироваться к новым «правилам игры», на сегодняшний день большинство компаний справляются и выходят из кризисного пике, считает Бобровский.

Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак отметил, что одной из главных проблем для энергетического сектора, вызванных эпидемией COVID-19 стала проблематика эксплуатации оборудования и защиты персонала. Необходимо было поддерживать стабильность работы энергосистемы, генерирующего, сетевого оборудования, одновременно обеспечивая максимальную защиту сотрудников отраслевых компаний. Все предприятия проводили обязательные тестирования персонала, было налажено снабжение средствами индивидуальной защиты и организовано разделение потоков сотрудников. «Все это наложило ощутимые ограничения на деятельность компаний, с одной стороны», – отмечает Грабчак, – «а с другой стороны, эти события протестировали электроэнергетическую отрасль на работу в экстренных условиях. И я считаю, что она прошла фазу острого кризиса достаточно успешно: надежность и безопасность были обеспечены. Благодаря труду сотрудников и компаний удалось избежать сложных проблем».

Некоторые планы компаний все же были нарушены. В частности по проведению ремонтных работ, вводу новых мощностей и подготовке к новому осенне-зимнему периоду. Но существенных переносов сроков удалось избежать.

«Если мы прогнозировали, что при продолжении пандемии к концу года будет порядка 3 ГВт недоремонтированных мощностей, то сейчас, по сути, все компании графики ремонтов выровняли и проблем с надежностью и безопасностью мы не видим», – пояснил Евгений Грабчак.

Он отметил, что в перспективе следует ожидать другой проблемы ­– сокращения инвестиционных программ. Минэнерго РФ не выступает сторонником подобных радикальных решений и планирует проводить индивидуальную проработку каждого кейса компаний. С учетом представленного Правительством РФ плана стабилизации экономики, для основных субъектов энергетики и системообразующих предприятий будут предложены необходимые меры поддержки.

Отдельное решение также пришлось принимать по ремонтным работам на электросетях низкого напряжения, которые, как правило, ведутся с обесточиванием потребителей. «Мы рекомендовали всем сетевым компаниям сдвинуть плановые ремонты с учетом того, что потребители находились в режиме домашней самоизоляции и длительное отключение электроэнергии доставляло бы дискомфорт», – сообщил Евгений Грабчак.

На вопрос ведущего о том, как обстоит ситуация с потреблением электроэнергии за период карантина, заместитель министра энергетики РФ рассказал, что в сравнении с прошлым годом отмечен спад на 16%. Наиболее низким по показателям оказался май, имевший падение в 5%. Основными факторами подобного снижения Грабчак отметил «ОПЕКовскую сделку», которая уже дает минус 1% в месячном выражении в масштабах всей энергосистемы страны. Также существенно снизилось потребление со стороны РЖД. Это связано не только с эпидемией вируса, но и со снижением потребления угля в энергетике. Из-за затяжных дождей и паводков выросла нагрузка на гидроэлектростанции, вместе с объемом генерируемой ими энергии. Это повлияло на сокращение выработки тепловых электростанций, которые являются одними из ключевых потребителей угля. А это, в свою очередь, отразилось на количестве перевозок и потреблению электроэнергии в РЖД.

Тем не менее, Минэнерго видит позитивные тенденции к увеличению потребления. В данный момент ожидается развитие сценария, при котором снижение потребления по итогам всего года не превысит 2,2%.

Олег Титов, президент «Сименс Энергетика» в России, рассказал зрителям о том, как эпидемия коронавируса повлияла на выполнение компанией контрактных обязательств. Продукция холдинга, в частности газовые турбины Siemens, пользуется большим спросом у энергетиков России. Компания открыла несколько локализованных предприятий по стране, нацеленных на производство наиболее востребованной продукции и создания локального сервисного центра. Благодаря предварительной подготовке, на момент начала эпидемии в России, Siemens уже имела здесь большой штат высококвалифицированных сервисных инженеров. Этот фактор, а также наличие крупного склада запасных частей в РФ, позволили компании не замораживать работу по своим проектам и продолжать оказание сервисной поддержки по всем направлениям работы

Одно из главных достижений компании за период федерального карантина – проведение дистанционной пусконаладочной работы для одного из крупных проектов Siemens в России.

«Эта ситуация показала нам, что требования Правительства России и пожелания наших клиентов о необходимости локализации производства имеют определенную основу. Именно она, в данном случае, сыграла позитивную роль. Благодаря этому мы смогли и продолжаем выполнять все наши обязательства. На полученном сейчас опыте, мы увидели какие существуют проблемы и как их необходимо решить», – рассказал Олег Титов.

Дополнительно, господин Титов рассказал о других цифровых решениях компании. В том числе об опыте создания «цифровых двойников». Компании, подключенные к специальному сервису, использующему механику Big Data получают возможность для превентивного анализа работы энергетического объекта: например, что нужно сделать, для того чтобы он продолжал работать без аварийных остановок.

О сложностях возникших в процессе проведения ремонтных кампаний рассказал Борис Архипов, заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Т Плюс». По словам специалиста, несмотря на то, что в Москве наметился спад в распространении эпидемии COVID-19 – остальные регионы страны только сейчас начинают принимать на себя основной удар, вводя ограничительные меры. Это влечет за собой возникновение серьезных ограничений для мобильности ремонтных бригад, в частности, из-за последовательности этого процесса у «Т Плюс».

В то же время, Архипов отметил, что Минэнерго РФ оказало неоценимую поддержку в виде временной отмены штрафов за вывод оборудования в ремонт с опозданиями по графику. По словам специалиста это поможет более эффективно подготовиться к предстоящему сезону отопления.

Александр Терсков, начальник департамента управления производственными активами ПАО «Россети» заверил зрителей, что программа работ госкомпании выполняется в соответствии с графиком, составленным еще в конце марта. Он отметил, что даже при учете единичных переносов, к 1 июля план по ремонтным работам будет освоен на 50%. Положительная динамика сохраняется и в области подготовки к отопительному сезону.

Терзков поделился уникальным опытом компании, который был осуществлен в период федерального карантина. На объекте «Промпарк» в городе Владивосток, в режиме онлайн был проведен шеф-надзор за процессом монтажа кабельных муфт на ВЛ 220 кВ.

«Были организованы работы по монтажу воздушной кабельной линии промпарка "Владивосток". Шеф-надзор в режиме онлайн. Эта линия протяженностью 30 км имеет как воздушный участок, так и кабельные вставки», ­– сказал он.

Обязательным условием этого проекта было наличие надзора со стороны завода-изготовителя. Однако, прибытие на площадку представителей южно-корейской компании было невозможно в связи с ограничениями. Благодаря использованию современных методов, в короткий срок была осуществлена инсталляция необходимого оборудования и успешный шеф-монтаж установки линии.

Евгений Грабчак так прокомментировал это событие: «Мы считаем, что это целевая модель для развития отрасли. Возможно уже через пять лет энергетика максимально перейдет на удаленный мониторинг, контроль состояния, пусконаладочные работы и многое другое. То время, когда дроны будут летать и обследовать энергетические объекты – это наше ближайшее будущее. Текущая ситуация, несмотря на очевидные минусы, принесла и плюсы ­– мы получили рывок в развитии дистанционных методов работы. Через пять лет мы увидим уже другую электроэнергетику с точки зрения присутствия человека в ней».