10 июня 2020 года в рамках онлайн-конференции для корпоративных клиентов Росатом представил новый цифровой продукт – инфраструктурные площадки, предназначенные для размещения контейнерных центров обработки данных (ЦОД).

Как один из ведущих российских центров компетенций по цифровым технологиям, Росатом последовательно реализует стратегию развития цифровых продуктов на собственных мощностях. Отраслевым интегратором нового направления бизнеса – услуг инфраструктурных площадок ЦОД – в структуре Госкорпорации выступает АО «Концерн Росэнергоатом». Первым проектом Росатома в этом сегменте российского рынка ИТ-инфраструктуры стал крупнейший в России ЦОД «Калининский», расположенный в городе Удомля (Тверская обл., проект был реализован совместно с «Ростелекомом»). Сегодня это полностью функционирующий объект, на территории которого коммерческие клиенты получили возможность разместить собственные контейнерные ЦОД или смонтировать вычислительное оборудование в сертифицированных контейнерных конструктивах, разработанных специалистами «Росэнергоатома».

В своем выступлении перед участниками мероприятия директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева отметила, что события последних месяцев заставили обратить повышенное внимание на вопросы развития базовой отечественной ИТ-инфраструктуры. Весной 2020 года, благодаря наличию собственных мощностей ЦОД, Госкорпорации удалось за несколько недель осуществить перевод тысяч сотрудников на удаленный режим работы. Однако многие организации столкнулись с целым рядом проблем, вызванных необходимостью быстрого наращивания доступных вычислительных (в том числе – высокопроизводительных) мощностей. И Росатом смог предоставить заказчикам из различных сегментов экономики доступ к эффективным ИТ-решениям, созданным по стандартам атомной отрасли.

Первые клиенты, деятельность которых связана с осуществлением высокопроизводительных вычислений, уже установили свое оборудование на новой площадке. Компаниям, заинтересованным в размещении и эксплуатации ЦОД контейнерной компоновки, адресован широкий спектр услуг. Специально подготовленная территория площадью 2 гектара позволяет разместить до 30 ЦОД контейнерного форм-фактора единичной мощностью до 1 МВт. При этом заказчикам доступна профессиональная поддержка службы эксплуатации, которая обеспечивает работоспособность информационных систем Калининской атомной станции и ЦОД «Калининский». В числе других возможностей – сервис «Умные руки», размещение оборудования в контейнерном ЦОД «под ключ», доступ к надежным телекоммуникационным каналам и обслуживание вычислительных ресурсов в режиме 24/7 круглый год. Кроме того, корпоративные потребители имеют возможность выбрать наиболее удобный для себя режим работы оборудования и зафиксировать условия сотрудничества с инфраструктурной площадкой в рамках прозрачного договора оказания услуг.

Инфраструктурная площадка ЦОД «Калининский», как и другие проектируемые объекты Росатома аналогичного профиля, соответствует самым строгим отраслевым стандартам и требованиям. Каждый специализированный контейнер ЦОД от «Росэнергоатома» оснащается средствами газового пожаротушения (безопасного для функционирования оборудования заказчиков), системами воздушного охлаждения и вентиляции, управления доступом, видеонаблюдения и бесперебойного электропитания. В числе других преимуществ нового инфраструктурного цифрового продукта были названы привлекательные оптовые цены на электроэнергию для инфраструктуры ЦОД; минимальные затраты и время на технологическое присоединение; бесперебойное энергоснабжение (подстанция ПС ЦОД 110/10кВ мощностью 80 МВт, подключенная двумя кабельными линиями к распределительной подстанции Калининской АЭС); а также обеспечение высочайших стандартов физической и информационной безопасности.

По оценкам заместителя генерального директора – директора по экономике и финансам Концерна «Росэнергоатом» Сергея Мигалина, одним из конкурентных преимуществ инфраструктурной площадки является возможность учета специфических запросов и пожеланий заказчиков. Каждый клиент может рассчитывать на индивидуальный подход, в том числе при выборе необходимого набора сервисов и их конфигурации.

Как подчеркнула генеральный директор ООО «Русатом – Цифровые решения» Вера Гурова, Росатом обладает обширными компетенциями в области создания и практической эксплуатации высоконагруженных центров обработки данных, потребителями которых выступают, в том числе, крупнейшие российские государственные корпорации и компании. Этот опыт дает возможность вывести на рынок более массовые решения, ориентированные на широкий круг заказчиков. Такое рыночное предложение не только позволяет эффективно решать задачи, требующие быстрого развертывания ИТ-инфраструктуры, но и является альтернативой капитальному строительству благодаря сокращению сроков ввода в эксплуатацию высокотехнологичного оборудования и решению целого ряда других задач: от общего снижения рисков до реализации программ импортозамещения.

По словам руководителя Проектного офиса ЦОД и цифровых продуктов «Росэнергоатома» Сергея Немченкова, программа развития инфраструктурных площадок для размещения контейнерных центров обработки данных предполагает развертывание на территории страны еще четырех аналогичных объектов – в Калининградской, Мурманской, Томской и Иркутской области.

Для справки:

Инфраструктурные проекты – одно из приоритетных направлений Единой цифровой стратегии Росатома, главными задачами которой являются поддержка цифровизации Российской Федерации (в том числе с учетом целей и задач Национальной программы «Цифровая экономика»), повышение эффективности внутренних процессов за счет расширения области применения цифровых технологий, а также вывод на рынок цифровых продуктов и решений на базе собственных передовых технологий.