Энергетики «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» продолжают работу по установке интеллектуального цифрового оборудования в Ивановском районе электрических сетей.

Согласно графику производства работ на энергообъектах смонтировано 24 реклоузера (устройств, использующихся для автоматических отключений и включений линий электропередачи), 31 разъединитель с моторным приводом и индикаторами однофазных коротких замыканий, установлено 25 пунктов коммерческого учета 10 кВ, оборудовано телеметрией 63 трансформаторные подстанции, системой ГЛОНАСС оснащены все автомобили.

В ближайшее время запланирована установка еще 11 реклоузеров, вторым этапом будет осуществляться автоматизация 28 ячеек присоединения на двенадцати подстанциях 35-110 кВ.

Вся информация о нарушениях электроснабжения в режиме реального времени будет передаваться диспетчерам Центра управления сетями, благодаря чему будет снижено время отключений. Переход от ручного управления к «цифре» позволит повысить надежность энергоснабжения более 200 населенных пунктов Ивановского района, в которых проживает свыше 38 тысяч человек.

С помощью цифровой трансформации планируется достижение максимальной наблюдаемости и управляемости сети в режиме реального времени, контроль параметров и режимов работы, самодиагностика и самовосстановление сети, т.е. система автоматически будет выделять поврежденный участок сети и самостоятельно восстанавливать питание потребителей по резервным схемам, проведя все необходимые переключения. Главными же эффектами от внедрения инновационных технологий станут снижение среднего времени восстановления электроснабжения и среднего количества отключений электроэнергии более чем в два раза, а также снижение потерь электроэнергии за счет установки приборов коммерческого учета и автоматической передачи информации об объемах потребленной электроэнергии.