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Модернизация

"Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго" проведет модернизацию сетей уличного освещения Арзамаса

Россети Центр и Приволжье, МРСК Центра и Приволжья, Нижновэнерго

Россети Центр и Приволжье, МРСК Центра и Приволжья, Нижновэнерго

«Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» и администрация города Арзамас Нижегородской области заключили энергосервисный контракт по модернизации сети уличного освещения. Энергетики заменят все существующие натриевые светильники и установят 1,5 тыс. дополнительных светильников для доведения освещённости улиц и дорог города до нормативных значений.

«Реализация проекта позволит внедрить новейшие цифровые технологии и выведет систему уличного освещения одного из крупнейших городов Нижегородской области на передовой уровень. Модернизация системы позволит автоматизировать процесс управления наружным освещением, осуществлять который будут специалисты Нижновэнерго с первого в области цифрового диспетчерского пункта Арзамасских электрических сетей.  Это приведет к снижению трудозатрат на обслуживание и значительной экономии бюджетных средств города на оплату электроэнергии, потребляемой светильниками» - сказал генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Технические решения, предложенные специалистами филиала «Нижновэнерго» в рамках реализации энергосервисного контракта, включают применение самых современных образцов светотехнической продукции и средств автоматизации процесса управления освещением города Арзамас. Планируется произвести замену 4,5 тысяч натриевых светильников на энергоэффективные светодиодные, что позволит достичь экономии электроэнергии для городского бюджета до 72% от существующих затрат. Кроме того, планируется замена около 20 км проводов различной модификации на самонесущие изолированные провода.

Напомним, что один из районов производственного отделения «Арзамасские электрические сети» -  Арзамасский сельский РЭС – включен в программу цифровизации энергосистемы региона и является первым цифровым районом электрических сетей филиала «Нижновэнерго». На территории района в активной фазе ведется строительство первой цифровой подстанции (ПС) 110/35/10 кВ «Выездное», осуществляется реконструкция Арзамасского городского диспетчерского пункта. Все это позволит сделать энергоснабжение более качественным и надежным.

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RusCable Live 11/06/2020 #Людиновокабель
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