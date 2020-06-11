Руководители "Россетей" совершили рабочую поездку в Дагестан

В ходе посещения республики Первый заместитель Генерального директора Лариса Романовская и Первый заместитель Генерального директора – главный инженер Андрей Майоров провели совещание по вопросам функционирования электросетевого комплекса региона, а также встретились с сотрудниками «Дагестанской сетевой компании» (ДСК).

С 1 июля электросетевые объекты ДСК будут переданы в эксплуатацию филиалу «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» с переходом функций гарантирующего поставщика. Руководство компании обсудило с инициативной группой ДСК, как пройдет реорганизация. В результате будет полностью сохранен производственный персонал, а также социальные гарантии. Планируется, что рост оплаты труда производственного персонала после перевода составит 10%. Изменение структуры РЭС (районов электрических сетей) на территории республики не планируется.

Большая часть встречи с представителями ДСК проходила в формате «вопрос-ответ». Коллектив интересовали также вопросы повышения квалификации, технической политики и др.

«Для всех компаний Группы «Россети» действуют не только единые технические требования, но и единая политика по работе с персоналом. Наша задача - сделать «Россети Северный Кавказ», включая «Дагэнерго», одним из лучших дочерних обществ «Россетей» по всем показателям. Это невозможно без поддержки сотрудников», – отметила Лариса Романовская.

Также состоялось производственное совещание. Рассматривались мероприятия, нацеленные на повышение надежности электроснабжения потребителей. Ранее для приведения электросетевого комплекса Республики в нормативное состояние была сформирована Многолетняя целевая программа модернизации на 2020-2025 годы. Ее реализация позволит в полном объеме обеспечить надежное электроснабжение Дагестана, а также даст толчок дальнейшему благополучному развитию региона в целом. В настоящее время также реализуется «Программа снижения потерь», которая рассчитана до 2023 года и должна охватить все районы республики.

Кроме того, была затронута тема обеспечения безопасности сотрудников «Россетей» в период сложной эпидемиологической ситуации. «Во всей Группе действует единый подход: максимум офисных сотрудников и часть производственного персонала переведены на удаленную работу, для оставшихся «на посту» – приняты необходимые меры защиты. Снятие ограничений и возвращение всех работников на свои места в Дагестане, как и в других регионах присутствия Группы, будет зависеть от санитарных рекомендаций и координироваться с местными органами власти», – сказал Андрей Майоров.

Были также рассмотрены долгосрочные результаты проведенных в 2018 году компанией «Россети» в Дагестане Всероссийских учений энергетиков, в ходе которых было заменено около 8,2 тыс. опор ЛЭП, проложено 623 км провода, установлено 21,2 тыс. приборов учета электроэнергии, отремонтировано 388 подстанций. К настоящему моменту количество технологических нарушений уменьшено на 21%, Пsaidi (длительность нарушений) – на 24,5%.