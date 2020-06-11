Специалисты "Россети Юг" завершили ремонт подстанции "Россия"

Энергетики «Россети Юг» завершили ремонт подстанции «Россия». Она находится в Николаевском районе Волгоградской области, примерно в 200 км от областного центра, и обеспечивает электроэнергией около тысячи жителей с. Ленинского, в котором есть школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт.

В ходе ремонта, который специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» завершили накануне праздника - Дня России, на подстанции провели ревизию контактной системы, замену дефектных вводов, регенерацию трансформаторного масла. Выполненные работы повысили надежность оперативных переключений оборудования, обеспечив безаварийную работу подстанции, надежное и качественное электроснабжение одного из малых населенных пунктов Волгоградской области.