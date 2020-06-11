COVID-19 COVID-19

Смотрите еженедельные прямые трансляции RusCable Live 11/06/2020 #Людиновокабель с 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Модернизация

Специалисты "Россети Юг" завершили ремонт подстанции "Россия"

Специалисты Россети Юг завершили ремонт подстанции Россия

11 июня 2020, 11:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
133

Энергетики «Россети Юг» завершили ремонт подстанции «Россия». Она находится в Николаевском районе Волгоградской области, примерно в 200 км от областного центра, и обеспечивает электроэнергией около тысячи жителей с. Ленинского, в котором есть школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт.

В ходе ремонта, который специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» завершили накануне праздника - Дня России, на подстанции провели ревизию контактной системы, замену дефектных вводов, регенерацию трансформаторного масла. Выполненные работы повысили надежность оперативных переключений оборудования, обеспечив безаварийную работу подстанции, надежное и качественное электроснабжение одного из малых населенных пунктов Волгоградской области.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Россети Юг

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
На энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2 завершена
Энергетики ДРСК обеспечат электроэнергией спортивную базу
Новые изоляторы повысят надежность электроснабжения 70 тысяч жителей Волгоградской области
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live 11/06/2020 #Людиновокабель
+