В Благовещенске строители приступил к реконструкции береговой линии реки Зеи. В ближайшие полгода планируется укрепить и благоустроить участок протяженностью 1,7 километра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На набережной в столице Приамурья развернулась масштабная стройка. Реконструируемый участок имеет протяженность 1,7 км. Стройплощадку огородили, изготавливают и монтируют железобетонные конструкции, завозят стройматериалы», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что после реконструкции набережная Зеи станет доступнее для маломобильных граждан. Также вдоль реки оборудуют ливневую канализацию установят наружное освещение. А еще на набережно планируется установить смотровые площадки.

В целом, на реконструкцию планируется потратить 384,3 млн рублей. Завершиться работы должны уже к 30 ноября текущего года.

Добавим, что реконструкция проводится в рамках проекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амура». После укрепления и благоустройства набережной на участке планируется построить новые жилые кварталы, школу и детский сад.

Благовещенск расположен на месте слияния рек Зеи и Амура. С 2008 года на различных участках набережных проходят реконструкционные и берегоукрепительные работы, которые позволяют благоустроить городские территории и реализовать масштабные проекты. Все это становится возможным благодаря программе президента России Владимира Путина по развитию Дальнего Востока.