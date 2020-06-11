В Мурманском морском порту построят экологический комплекс

Эксперты Главгосэкспертизы России повторно рассмотрели проектно-сметную документацию на строительство экологического комплекса в районе Мурманского морского торгового порта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Именно благодаря строительству Мурманского морского торгового порта был основан Мурманск и стартовало развитие Кольского края. Сегодня комплекс, расположенный на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря, стал вторым по величине портом Северо-Западного федерального округа и занимает четвертое место по объему перерабатываемых грузов в стране. В соответствии с прогнозируемым объемом и структурой расчетного грузооборота, а также возрастающими требованиями к экологической обстановке в районе Мурманского транспортного узла общий судооборот в порту нуждается в создании дополнительных мощностей по приему и утилизации льяльных вод и судовых отходов.

Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство в границах акватории порта экологического комплекса, предназначенного для приемки отходов от транспортных судов. Его объекты разместят в районе причала № 20, где в настоящее время находится часть недействующих железнодорожных путей: в ходе реализации проекта они будут частично демонтированы и частично реконструированы. Работы пройдут в три этапа.

На первом этапе создадут причальный фронт длиной 148 м и открылок длиной 33,2 м для швартовки грузовых и вспомогательных судов. Также будут сооружены ограждение по периметру территории, внутриплощадочные железнодорожные пути и другие необходимые объекты.

На данном этапе проектный грузооборот причала составит 200 тыс. тонн в год, включая крупногабаритные и тяжеловесные грузы, необходимые для строительства. Реализация первой очереди экологического комплекса пройдет на втором этапе: здесь построят административно-бытовой корпус и контрольно-пропускной пункт, проложат проезды для автотранспорта, инженерные сети и выполнят иные работы.

Третьим этапом строительства запланировано полное развитие системы: в итоге экологический комплекс сможет принимать нефтесодержащие (льяльные, подсланевые) сточные воды, хозяйственно-бытовые сточные воды, нефтешлам и твердые бытовые отходы, а его грузооборот достигнет 85 тыс. куб. м в год. В ходе этапа соорудят резервуарный парк, инсинераторную, станцию биологической очистки, установку обезвоживания осадка, склад топлива, котельную и другие объекты. Кроме того, инженерные сети и системы будут выведены на полное развитие.

Застройщик и источник финансирования - ФГУП «Росморпорт». Проект подготовлен ООО «Морское строительство и технологии».

Фото: ТАСС