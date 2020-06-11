Инвесторы готовы приступить к строительству гостиниц на территории будущего курорта "Мамисон" в Северной Осетии. Об этом сообщил руководитель региона Вячеслав Битаров на видеоконференции с первым заместителем министра экономического развития России Михаилом Бабичем.

"В ходе диалога Вячеслав Битаров подчеркнул, что одним из важных вопросов на данный момент является создание на территории будущего курорта инженерной инфраструктуры. Как отметил глава республики, есть конкретные инвесторы, которые готовы приступить к строительству гостиниц и других объектов при наличии инфраструктуры", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

В сентябре 2019 года на территории всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" создана особая экономическая зона. Соответствующее постановление было подписано бывшим тогда председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Статус особой экономической зоны является действенным механизмом привлечения инвесторов для строительства гостиниц, канатных дорог, обустройства горнолыжных трасс, создания индустрии развлечений.

Согласно проектно-сметной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России в апреле 2020 года, на первом этапе реализации проекта предполагается строительство 2 пассажирских подвесных канатных дорог, 8 горнолыжных трасс протяженностью 14 км и создание 1146 мест в отелях различной категории. Строительство курорта планируется осуществить в 4 этапа.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии, в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га, проект предполагает строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.