COVID-19 COVID-19

Смотрите еженедельные прямые трансляции RusCable Live 11/06/2020 #Людиновокабель с 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Инвестиции (проекты)

Воронежская компания намерена открыть производство бытовой техники в ОЭЗ "Центр"

Воронежская компания намерена открыть производство бытовой техники в ОЭЗ Центр

11 июня 2020, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ОЭЗ ЦЕНТР, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство Электротехника 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
234

Воронежская компания "Синоквант" подала заявку на получение статуса резидента и открытие сборочного производства бытовой техники в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" в Воронежской области. Компания планирует инвестировать в проект более 600 млн рублей, сообщил в четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе отчета о работе за 2019 год перед депутатами областной думы.

ОЭЗ "Центр" создана в Воронежской области в 2019 году, в ней зарегистрированы четыре резидента с проектами на общую сумму 7,5 млрд рублей, заявлено создание более 1,2 тыс. рабочих мест.

"В июне еще один крупный отечественный производитель подал заявку на получение статуса резидента особой экономической зоны - компания "Синоквант" намеревается создать сборочное производство бытовой техники с объемом инвестиций более 600 млн рублей", - сказал Гусев.

"Синоквант" работает в Воронежской области, производит жидкокристаллические и плазменные телевизоры, бытовую электронику, коммуникационное оборудование.

В настоящее время власти региона одобрили в ОЭЗ "Центр" проекты четырех резидентов: компания "Перфоград" построит завод по выпуску перфорированных листов за 365 млн рублей, "Балли" реализует проект по производству детского игрового, спортивного и паркового оборудования с инвестициями 1,5 млрд рублей, "ИК Масловский" откроет завод стекло-препрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов за 5 млрд рублей, а Aeon создаст производство свежезамороженного хлеба за более 4,5 млрд рублей.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Производство медизделий по офсетному контракту на 8,6 млрд рублей расположится в ОЭЗ
В Мурманском морском порту построят экологический комплекс
У моста через Амур Благовещенск - Хэйхэ строят объекты инфраструктуры
Началось устройство двух последних опор Свияжского моста на трассе М-7 Волга в Татарстане
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно