Воронежская компания "Синоквант" подала заявку на получение статуса резидента и открытие сборочного производства бытовой техники в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" в Воронежской области. Компания планирует инвестировать в проект более 600 млн рублей, сообщил в четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе отчета о работе за 2019 год перед депутатами областной думы.

ОЭЗ "Центр" создана в Воронежской области в 2019 году, в ней зарегистрированы четыре резидента с проектами на общую сумму 7,5 млрд рублей, заявлено создание более 1,2 тыс. рабочих мест.

"В июне еще один крупный отечественный производитель подал заявку на получение статуса резидента особой экономической зоны - компания "Синоквант" намеревается создать сборочное производство бытовой техники с объемом инвестиций более 600 млн рублей", - сказал Гусев.

"Синоквант" работает в Воронежской области, производит жидкокристаллические и плазменные телевизоры, бытовую электронику, коммуникационное оборудование.

В настоящее время власти региона одобрили в ОЭЗ "Центр" проекты четырех резидентов: компания "Перфоград" построит завод по выпуску перфорированных листов за 365 млн рублей, "Балли" реализует проект по производству детского игрового, спортивного и паркового оборудования с инвестициями 1,5 млрд рублей, "ИК Масловский" откроет завод стекло-препрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов за 5 млрд рублей, а Aeon создаст производство свежезамороженного хлеба за более 4,5 млрд рублей.